Алтайский депутат рассказал, что защищает регион от коронавируса

Барнаул, 15 апреля. Член Госсобрания Алтая Ержанат Бегенов объяснил, почему республика стала единственным российским регионом, где нет коронавируса. По его словам, жителей Алтая оберегает от опасной инфекции мумия принцессы Укоки.

«Коренной народ считает, что нас оберегает от вируса знаменитая алтайская принцесса Укока, которую почитают и любят алтайцы», — пояснил парламентарий РИА Новости.

Помимо мистического объяснения стойкого сопротивления инфекции региона нашлось и рациональное. Алтайские власти, как утверждает Бегенов, сработали на опережение и загодя ввели режим самоизоляции, а также ввели ограничения на границах с соседними регионами. Это позволило избежать распространения коронавируса.

Напомним, что принцесса Укока — это мумия молодой женщины, которая была найдена археологами на раскопках могильника Ак-Алаха в 1993 году. Ученые установили, что женщина скончалась в 25 лет от рака молочной железы.

Местное население верит, что это принцесса Ак-Кадын (имя Укока ей дали местные журналисты), которая охраняет подземное царство от мира живых. Ее образ со временем тесно переплелся с образом женщины-богатыря Очы-Бала — героини алтайского народного эпоса. Точный возраст мумии неизвестен, однако считается, что принцесса Укока умерла в VI—III века до н. э.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 24,4 тыс. случаев заражения коронавирусом (рост на 3,3 тыс. за сутки). 1,9 тыс. человек выздоровело, 198 умерло.