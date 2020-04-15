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Шаманов прокомментировал просьбу к Путину о переносе празднования 9 мая в России

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Шаманов прокомментировал просьбу к Путину о переносе празднования 9 мая в России

Москва, 15 апреля. Ветеранские организации России направили коллективное обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату — это подтвердил Федеральному агентству новостей президент Российской ассоциации героев, глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов. Главы российских ветеранских союзов просят не лишать ветеранов войны такого важного юбилея и провести праздник, когда ситуация с распространением коронавируса нормализуется.

«Учитывая складывающуюся обстановку, общественные организации обратились к верховному Главнокомандующему с просьбой перенести такой значимый праздник, как 75-летие Победы, — сказал ФАН Владимир Шаманов. — Значимый для всего нашего народа, а особенно — для участников Великой Отечественной войны, которых осталось так мало».

По словам Владимира Шаманова, чтобы мероприятие сохранило свой масштаб и значимость, необходим перенос парада Победы.

Шаманов прокомментировал просьбу к Путину о переносе празднования 9 мая в России

Ранее ТАСС сообщал, что подписи под письмом президенту, помимо главы Российской ассоциации героев Владимира Шаманова, поставили также председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации Виктор Ермаков.

Напомним, 7 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос участия фронтовиков в возможных праздничных мероприятиях и называл их присутствие на параде Победы на Красной площади в Москве нецелесообразным.

Между тем, шанса попасть на этот праздник ждет герой спецпроекта ФАН «Дед Победы» Алексей Кужильный — участник самого первого исторического Парада Победы в 1945 году. Пока окончательно не решен вопрос о переносе парада или участия в нем ветеранов, мы предлагаем написать нашему герою письма, поздравить его с праздником и поблагодарить за Победу от всего нашего народа.

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