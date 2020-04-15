Шаманов прокомментировал просьбу к Путину о переносе празднования 9 мая в России

Москва, 15 апреля. Ветеранские организации России направили коллективное обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату — это подтвердил Федеральному агентству новостей президент Российской ассоциации героев, глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов. Главы российских ветеранских союзов просят не лишать ветеранов войны такого важного юбилея и провести праздник, когда ситуация с распространением коронавируса нормализуется.

«Учитывая складывающуюся обстановку, общественные организации обратились к верховному Главнокомандующему с просьбой перенести такой значимый праздник, как 75-летие Победы, — сказал ФАН Владимир Шаманов. — Значимый для всего нашего народа, а особенно — для участников Великой Отечественной войны, которых осталось так мало».

По словам Владимира Шаманова, чтобы мероприятие сохранило свой масштаб и значимость, необходим перенос парада Победы.

Ранее ТАСС сообщал, что подписи под письмом президенту, помимо главы Российской ассоциации героев Владимира Шаманова, поставили также председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации Виктор Ермаков.

Напомним, 7 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос участия фронтовиков в возможных праздничных мероприятиях и называл их присутствие на параде Победы на Красной площади в Москве нецелесообразным.

Между тем, шанса попасть на этот праздник ждет герой спецпроекта ФАН «Дед Победы» Алексей Кужильный — участник самого первого исторического Парада Победы в 1945 году. Пока окончательно не решен вопрос о переносе парада или участия в нем ветеранов, мы предлагаем написать нашему герою письма, поздравить его с праздником и поблагодарить за Победу от всего нашего народа.