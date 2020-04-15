В Сеть попало техзадание Киева на создание пропагандистских видео против РФ

Киев, 15 апреля. Центр специальных операций разведки ВМС Украины заказал антироссийскую пропагандистскую кампанию против Черноморского флота РФ. В Сети появилось техническое задание на создание юмористических видеоматериалов.

«Военная часть А1594 заказывает услуги в сфере изготовления серии видеоматериалов с такими техническими, количественными и качественными характеристиками предмета заказа», — говорится в документе.

В техзадании отмечается, что целевой аудиторией выступают военнослужащие Вооруженных сил России и члены их семей в Крыму. Ролики продолжительностью 8-10 минут на русском языке должны показать якобы неспособность Черноморского флота противостоять противнику в юмористической форме.

В ВМС Украины предложили высмеять якобы «спад в туристической отрасли и проблемы с экологией», а также найти примеры «угнетения национальных меньшинств и нарушения прав человека».

В пункте «Линия убеждения, концепция» исполнителям заказа рекомендуется сравнивать «современные образцы вооружения стран НАТО и устаревшие образцы вооружения» россиян.

Воссоединение Крыма с РФ произошло в 2014 году по итогам народного референдума. Процедура голосования была проведена в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН. На это неоднократно указывала Москва. Однако киевская власть, которая установилась на Украине после государственного переворота в 2014 году, не признает результаты волеизъявления крымчан.