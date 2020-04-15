Олейник объяснил заявления Туки о «бесхребетности» украинской власти

Украинский националист Георгий Тука понял, что «власть — это прибыльное дело», а поэтому критикует украинское правительство, упрекая его в «бесхребетности», чтобы получить поддержку электората на предстоящих парламентских выборах. Об этом Федеральному агентству новостей заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Как пишет Telegram-канал «Черговий ООС», заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука назвал политику России по выдаче паспортов гражданам Украины «стратегической и дальновидной», а украинскую власть – «бесхребетными слизняками».

Однако Владимир Олейник напоминает Георгию Туке, что процедура выдачи паспортов состоялась, когда тот был при власти во главе Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Я понимаю, что точка зрения зависит от точки сидения, а посему он видит, что впереди парламентские выборы. Для него это интересно, и нужно делать заявки. На чем сейчас можно подняться? На критике. У него свой электорат, который не относится к юго-востоку Украины. Это электорат запада Украины, который является националистическим. Сейчас он как-бы критикует себя. Сегодня он вдруг вспомнил не потому что паспорта выдают, а потому что выборы скоро. Он понял, что власть это прибыльное дело, которое является серьезным наркотиком. Он критикует то, что сам начал делать», — пояснил Олейник в беседе с ФАН.

Однако политик утверждает, что Тука не откажется от своих националистических и русофобских взглядов, и таких людей «только могила исправляет».

«Вот когда он и другие начали говорить «я патриот» — это стало убежищем для негодяев. Человек, который является патриотом, никогда не будет говорить об этом. Так о человеке могут сказать со стороны, — по его словам и действиям. Когда вам будут говорить, что «я порядочный и честный», то знайте — это жулик. Поэтому никакой он не патриот. Патриот не может оставить Крым и украинцев без воды, электроэнергии, а также обстреливать Донбасс», — сказал экс-депутат Рады.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, после которого отношения Москвы и Киева ухудшились. Некоторые районы Донецкой и Луганской областей заявили о создании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), не приняв итоги «Майдана», в результате чего Киев ввел войска и начал военную кампанию против республик. Для урегулирования ситуации были приняты Минские соглашения, но пункты договоренностей постоянно нарушаются со стороны Киева.

Президент России Владимир Путин 17 июля 2019 года подписал указ, согласно которому гражданство в упрощенном порядке могут получить находящиеся в России украинцы, проживавшие на всей территории Донецкой и Луганской областей. Примерно 277 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик в минувшем году получили российское гражданство.