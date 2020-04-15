Доктор Мясников назвал реальное число зараженных коронавирусом в мире

Москва, 15 апреля. Реальное число зараженных коронавирусом в мире в десятки раз больше, чем указывается в официальной статистике. Об этом заявил главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников.

Доктор напомнил, что есть большое количество людей, которые бессимптомно переносят коронавирус. При этом такие люди не учитываются в официальной статистике.

«Понятно, что бессимптомных в десятки раз больше. Если у нас во всем мире 1,5 миллиона заболевших, то смело умножайте это число на 20», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 1,9 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 126 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом, 198 человек скончались. Почти две тысячи человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов РФ был введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.