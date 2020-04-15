Марченко назвал логичным и правильным намерение КНР ужесточить законы на фоне COVID-19

Москва, 15 апреля. Депутат Государственной думы России Евгений Марченко назвал правильным и логичным намерение китайских властей ужесточить законы на фоне пандемии коронавируса. По его мнению, Москва должна последовать примеру Пекина.

Китайские власти настаивают на принятии в Гонконге закона о государственной безопасности, который необходим для сдерживания сепаратистских настроений и актов насилия, а также для противодействия иностранному вмешательству. Летом прошлого года в Гонконге прошли акции протеста, которые нанесли серьезный удар по верховенству права.

Марченко, комментируя инициативу Пекина, заявил, что китайская сторона готовит правильные меры, особенно это важно в условиях пандемии. Во время чрезвычайных ситуаций в обществе всегда появляется политическая нестабильность.

«Люди устают соблюдать меры предосторожности, растет недовольство мерами и властью в целом. Это закономерный процесс. И на этой ситуации внешние силы могут пробовать дестабилизировать политическую ситуацию в стране», — сказал парламентарий в беседе с «ПолитЭкспертом».

Болевая точка для Китая — Гонконг, где сильно развиты сепаратистские настроения среди населения, и там, действительно, могут раскачать политическую обстановку. Намерение китайских властей принять закон о госбезопасности является логичным и правильным. Марченко считает, что России тоже нужно подумать о таких мерах.

«Мы разработали с коллегами закон о привлечении к уголовной ответственности в случае иностранного финансирования политической деятельности в России. Должен быть комплекс мер, начиная от ликвидации политических сил и привлечения к уголовной ответственности за получение финансирования», — указал член Госдумы.

России нужно последовать примеру Китая и принять такие же меры. Парламентарий считает, что в России могут попытаться воспользоваться ситуацией с коронавирусом и раскачать политическую обстановку, что недопустимо «в период общей беды».

Летом прошлого года в Москве прошли незаконные митинги так называемой оппозиции, некоторых членов которой не допустили к выборам из-за массовых нарушений законов, в частности, из-за фальсификации подписей. Представители либеральной тусовки призывали участвовать в нелегальных митингах. За противоправные действия участники сборищ были наказаны.