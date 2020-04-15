Телеведущий Соловьев не принял вызов Уткина на рэп-баттл

Москва, 15 апреля. Телеведущий Владимир Соловьев отказался участвовать в рэп-баттле с блогером Василием Уткиным и назвал его «больным человеком». Соловьев напомнил, что он не рэпер.

«С больным человеком, который не способен излечиться от депрессии? Которому в период обострения весенней болезни нужна профессиональная помощь?» — задался вопросом телеведущий.

Как пишет «Газета.Ru», Соловьев уточнил, что Уткин «страдает синдромом Туретта».

«Я с радостью готов оплатить ему лечение. А бороться со свиньями — через несколько минут никто не сможет отличить: кто и где», — подчеркнул телеведущий.

Кроме того, по его словам, Уткин вызвал его на рэп-баттл, «чтобы хайпануть».

Ранее Соловьев заявил о готовности оплатить спортивному комментатору Василию Уткину хорошего психиатра. Звезда телеканала «Россия 1» отметил, что у него нет конфликта с коллегой. Журналисты устроили в социальной сети Twitter словесную перепалку, опубликовав публикации с оскорбительными высказываниями в адрес друг друга.

Соловьев подчеркнул, что у него никакого конфликта с Уткиным не было. Однако он в очередной раз указал, что спортивный комментатор больной человек, которому нужно лечиться.

При этом Соловьев напомнил, что блогер несколько раз официально говорил о своих визитах к психиатру. Журналист считает, что по тому, как говорит и пишет Уткин, очевидно, что ему нужна профессиональная психологическая помощь.

Он также прокомментировал обвинения в адрес Уткина от блогера Илиаса Меркури, который заявил об угрозах со стороны комментатора. По мнению Соловьева, это шутка. Телеведущий также сомневается в способности Уткина угрожать кому-либо в том состоянии, в котором он сейчас находится.