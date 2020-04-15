ВСУ пользуются карантином для вербовки в Донбасс новых контрактников  

На днях Министерство обороны Украины начало очередную кампанию по вербовке в ряды украинских вооруженных сил новых солдат. На сей раз целевой аудиторией ведомства стали около 150 тысяч украинских бывших гастарбайтеров, вернувшихся на родину из-за эпидемии COVID-19 и на данный момент фактически оставшихся без перспектив получения работы и денег.

В качестве альтернативы нищенскому существованию официальный Киев предлагает потенциальным «защитникам демократии» стабильную зарплату, военный паек и дополнительные социальные гарантии. Естественно, в том случае, если новоявленный контрактник выразит желание служить в Донбассе. Подобную инициативу уже раскритиковали международные правозащитники, назвав ее «спекуляцией на бедственном положении граждан». В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Братья Алексей и Александр Сидорские с горькой ухмылкой заявляют, что им, похоже, не удастся провести несколько месяцев в родном доме под Ивано-Франковском. Сначала их, пересекших польско-украинскую границу в момент объявления Украиной чрезвычайного положения в связи с пандемией COVID-19, поместили на двухнедельный карантин в Львовской области, а затем отправили в районную больницу по месту регистрации.

«В Польше мы работали на деревообрабатывающем комбинате, везли родителям и двум сестрам деньги, — говорит старший из братьев, 42-летний Александр. — По причине вынужденной остановки на изоляции эти средства мы потратили. Возвращаться домой, что называется, «поджав хвост», нам не позволяет гордость. Не вернемся».

Позицию брата полностью поддерживает 30-летний Алексей.

«Мы хотели купить отцу машину. Что же теперь — не только не выполним обещания, но и сядем ему на шею?» — вопрошает мужчина.

Ответ на этот вопрос Сидорским попытались дать в областном военкомате. Накануне в палату к братьям пришел так называемый «добровольный помощник военкома». Молодой человек, представившийся «ветераном АТО в Донбассе», предложил им подписать контракт на службу в Вооруженных силах Украины.

«Нам нужны бойцы для защиты государства в Донбассе», — патетически заявил «ветеран».

А потом — уже тише — поведал, что такая «защита» относительно неплохо оплачивается.

«Вы все равно здесь из-за болезни (речь идет о коронавирусе. — Прим. ФАН) полезете на стену от скуки и нищеты, — вещал он. — А на передовой вы сможете неплохо заработать. И не только купить отцу машину, но и накопить на приданое сестрам».

История с «вербовкой Сидорских» по всей Украине приобретает массовый характер. В рамках уже действующей программы повышения уровня престижа ВСУ армейские ряды страны пополнили более 100 тысяч человек, проходящих службу на контрактной основе.

«Но вот ведь в чем дело: абсолютное большинство из этих 100 тысяч военнослужащих приписано либо к строительным подразделениям, либо вообще к гаражам и хозяйственным частям, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей куратор общественной программы «Народ и армия» (Киев) Юрий Кавун. — Сейчас у Минобороны достаточно денег для того, чтобы хорошо оплачивать службу контрактников в Донбассе. Только вот желающих подставляться под пули все меньше. Почему бы нам не завлечь деньгами тех же заробитчан, которые ранее сбегали от призыва и мобилизации в Польшу, Венгрию, Чехию, Россию и даже Италию? Сейчас карантин поставил их в жесточайшие рамки, и ВСУ этим обстоятельством успешно пользуется».

Об «успехах» указанного процесса свидетельствуют и сотрудники государственной службы занятости (ГСЗ) Украины.

«Лично я поставила на учет нашего учреждения 425 бывших заробитчан, 312 из которых мужчины. 90% этих мужчин и даже многие женщины согласились заключить контракт с ВСУ с последующей отправкой в Донбасс, — сказала корреспонденту ФАН представительница отделения ГЗСУ в Киевской области Марина Т., — Другого выбора у них просто нет, вакансий не предвидится».

С последним мнением согласен и европейский правозащитник Александр Митц.