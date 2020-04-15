Чистый четверг 2020: что вспоминают, традиции и запреты, заговоры на достаток и замужество

Великий четверг — важнейший день Страстной недели, которая в этом году у православных идет с 13 по 18 апреля, чтобы 19 апреля завершиться Пасхой (Светлым Христовым Воскресением). Великий четверг (16 апреля) в народной традиции называют Чистым, этот день связан с большим количеством обрядов и примет, в том числе на достаток и на замужество. В Чистый четверг принято печь пасхальные куличи и красить яйца.

Что вспоминают в Великий четверг

В Великий четверг вспоминают Тайную вечерю, во время которой Иисус Христос установил таинство евхаристии (причастия). Он благословил хлеб и вино, а затем раздал ученикам-апостолам со словами, смысл которых можно истолковать так:

«Хлеб — это мое тело, вино — моя кровь, которую я пролью ради избавления рода человеческого от грехов».

Также в Великий четверг вспоминают, как Иисус из смирения и братской любви омыл ноги апостолов, молился в Гефсиманском саду с просьбой к богу-отцу: «Да минует меня чаша сия», был предан Иудой и арестован.

В Страстной четверг верующие принимают святое причастие, также в храмах совершается чин омовения ног. В этом году из-за эпидемии, вызванной коронавирусом, все службы пройдут с участием только священников, верующие в храмы, в том числе для причастия и исповеди, допускаться не будут. Также в этом году запрещено церковное освящение куличей и яиц, этот обряд (не являющийся таинством) верующие смогут исполнить сами.

В Великий четверг в храмах совершается литургия Василия Великого, а вечером читают 12 Евангелий о страстях (последних часах жизни и смерти на кресте) Христовых.

Чистый четверг: народные традиции

Связь Великого четверга с водой объясняется евангельской историей, как Иисус омыл ноги ученикам. На Руси Чистый четверг был связан с очистительными обрядами. Следовало встать до рассвета, умыться ключевой водой, очиститься молитвой, привести в порядок жилище, чтобы встретить в Пасху в чистоте — телесной и духовной. Чем тщательнее был убран дом, тем, согласно приметам, здоровее, благополучнее и богаче будут в течение года его обитатели.

Кое-где в Чистый четверг даже окунались в открытые водоемы, как на Крещение, но эта традиция достаточно поздняя: на Руси в это время купаться было строго запрещено. А вот умывание ключевой водой или оставшимся снегом считалось целебным, смывающим грехи и болезни. В этом году из-за эпидемии этот обряд лучше исполнить дома, взяв бутилированную ключевую воду и прочитав соответствующую молитву.

Также в Чистый четверг люди приносили в дом с вечерних богослужений горящие свечи, этот огонь считался «живым», оберегающим жилище. В этом году верующим предписано самим зажечь свечи и лампады, читая при этом 12 Евангелий.

Куличи и яйца

В Великий четверг хозяйки начинали готовить пасхальный стол: пекли куличи, делали творожные пасхи, а затем всей семьей красили яйца. Готовку старались завершить в четверг, чтобы в самый страшный день, день смерти Христа — Великую пятницу — сосредоточиться на духовном.

Четверговая соль

В Великий четверг на Руси готовили так называемую четверговую соль, которой приписывали целебные свойства, и которой было принято солить пасхальные яйца. Для этого обычную соль смешивали с квасной гущей или вымоченным мякишем ржаного хлеба, смесь прокаливали, либо «запекали» в печи. Почерневшую соль толкли в ступке, ее было принято освящать в храме. В этом году обряд освящения соли можно выполнить самим.

Что нельзя делать в Чистый четверг

Под строгим запретом было все, что нарушало чистоту — физическую и духовную. Нельзя было уклоняться от уборки и мытья. Запрещалось пробовать пасхальные кушанья, ссориться, предаваться злым мыслям, петь, смеяться, вести пустые разговоры, пить алкоголь.

Согласно народным приметам, в Великий четверг нельзя брать или давать в долг деньги, а также одалживать вещи, иначе год будет безденежным, а праздники пройдут без обнов.

Обряд на замужество

На Руси девушки клали серебряную монету в воду, которой умывались утром Чистого четверга, это было обрядом на красоту, здоровье и скорое замужество. Также было принято полотенца, которыми утирались, класть в корзинки с милостыней, раздаваемой на Пасху — это был распространенный на Руси обряд на замужество.

Немного воды, которую использовали в Великий четверг для мытья и уборки, незамужние девушки оставляли до Пасхи, положив в нее серебряный предмет. Умыться пасхальным утром четверговой водой считалось отличным средством ускорить замужество.

Заговор на достаток

Есть старинный обычай: чтобы в доме был достаток, в Чистый четверг нужно трижды пересчитать все деньги. Обряд надо выполнить рано утром, днем и вечером, приговаривая:

«Денежки: водитесь — не переводитесь, умножайтесь, врагу не доставайтесь!»

Хорошей приметой на достаток и сытный год были удачные пасхальные блюда: если кулич удался на славу, весь год пройдет как по маслу.