Триполи, 15 апреля. Глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж виновен в военных преступлениях против ливийского народа, в том числе в убийстве мирных жителей из мести подконтрольными ему группировками. Соответствующее заявление сделал Али Мисбах абу Сабиха, глава Высшего совета племен и ливийских городов Юга.

Показательные казни боевиков ранее прошли в восьми городах, которые были захвачены радикалами в ходе наступательной операции против Ливийской национальной армии. Глава Высшего совета племен подчеркнул, что лидер ПНС одобрительно высказался о захвате городов, однако он умолчал о фактах жестоких преступлений против мирного населения. Он напомнил, что незаконные вооруженные группировки совершили как минимум 14 публичных казней, которыми руководил полевой командир Абу Убейд аз-Зави. Помимо этого, террористы устроили массовые задержания жителей захваченных Сарбаты и Сурмана, пытаясь запугать местное население, которое никогда не согласится жить под гнетом узурпаторов, готовых на любые преступления ради собственной выгоды и сохранения власти.

Режим Файеза Сарраджа прикрывает бесчинства бандитов лицемерными заявлениями, наглядным примером которых стало недавнее заявление главы «МВД» ПНС Фатхи Башаги. Последний 13 апреля после оккупации городов сообщил, что ливийцам нечего бояться, но уже на следующий день мирные жители стали свидетелями убийств и массовых арестов.

Кроме того, бандиты ПНС замешаны во множестве разбойных нападений, кражах, порче частной и городской собственности. Генеральный секретарь Арабской организации по правам человека в Ливии Абдул Мунейм аль-Хурр подтвердил, что ему тоже известно о разбойных нападениях в захваченных террористами ПНС городах.

По словам Али Мисбаха абу Сабиха, подконтрольные Сарраджу бандформирования нарушили два Женевских соглашения, что интерпретируется как полномасштабные военные преступления. Глава ПНС и его боевики станут первыми обвиняемыми по таким делам.