Гаспарян назвал «Новую газету» фабрикой по штамповке фейков после статьи про Чечню

Москва, 15 апреля. Известный российский журналист и общественный деятель Армен Гаспарян считает, что глава Чечни Рамзан Кадыров не будет реагировать на ультиматум редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова.

Ранее «Новая» опубликовала статью, в которой говорится, что власти Чечни якобы преследуют зараженных жителей, чуть ли не приравнивая их к террористам, и скрывают истинную ситуацию с коронавирусом. Кадыров в ответ назвал материал «откровенной ложью» и обвинил издание в сотрудничестве с западными спецслужбами. Тогда Муратов поставил главе Чечни ультиматум. Он потребовал, чтобы политик до 30 апреля прислал в редакцию «Новой» официальное письмо с объяснениями, почему статья газеты — это фейк, которое издание опубликует на своих страницах.

По мнению Гаспаряна, «Новую газету» уже неоднократно ловили на публикации недостоверной информации, а отвечать на «ультиматумы» фабрики по производству фейков нет никакого смысла.

«Все прекрасно понимают, что никто отвечать господину Муратову и прочим удивительным людям не будет. Поскольку «Новая газета» — это штамповка фейков, то какой смысл? Что там опровергать, все же понятно», — пояснил журналист iReactor.

Он полагает, что, не получив ответа, «Новая» будет действовать по уже отработанной схеме: опубликует заявление о том, что «власти испугались правды». Гаспарян напомнил, что выпуск информационных вбросов — это прибыльный бизнес, который уже давно освоил Муратов. Ранее Федеральное агентство новостей писало, что в газете есть прайс. За публикацию «заказухи» главный редактор требует 2 млн рублей, а если заказчиком является источник, «сливающий информацию», то 1,5 млн рублей.