Москва, 15 апреля. Эпидемия коронавируса в России пойдет на спад через две недели. Об этом заявил российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

По его словам, в ближайшие две недели продолжится рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в России, после чего эпидемия должна пойти на спад.

«Врачи и власти ожидают роста числа зараженных в течение двух предстоящих недель, поэтому мне обидно, что эпидемия уходит в май», — пояснил доктор.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики выяснили, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 1,9 миллиона человек. От коронавируса погибло более 126 тысяч человек.

На территории РФ зафиксировано более 24 тысяч случаев заражения, 198 человек умерли. Почти две тысячи человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в некоторых регионах России был введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.