Российские ветеранские организации попросили Путина перенести парад Победы

Москва, 15 апреля. Российские ветеранские организации обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой перенести парад Победы с 9 мая на более позднюю дату, когда ситуация с распространением коронавируса нормализируется.

«От лица всего ветеранского сообщества просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников», — говорится в обращении, направленном главе государства.

Авторы обращения с сожалением отметили, что ситуация с коронавирусом привела к тому, что дать гарантию безопасности здоровья при проведении праздничных мероприятий по случаю Дня Победы невозможно. По мнению ветеранских организаций, решение о переносе даты парада послужит «проявлением уважения к ветеранам», а также военнослужащим и россиянам.

Документ подписали президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации Виктор Ермаков председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов, указала «Вечерняя Москва».

Вспышка неизвестной инфекции была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) установили возбудителя — новый тип коронавируса.

На сегодняшний день число заразившихся коронавирусом превысило два миллиона человек. От инфекции скончались свыше 126 тысяч человек, выздоровели порядка 500 тысяч, напомнил НСН.