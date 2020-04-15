Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Российские ветеранские организации попросили Путина перенести парад Победы

36
0 Оставить комментарий

Российские ветеранские организации попросили Путина перенести парад Победы

Москва, 15 апреля. Российские ветеранские организации обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой перенести парад Победы с 9 мая на более позднюю дату, когда ситуация с распространением коронавируса нормализируется.

«От лица всего ветеранского сообщества просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников», — говорится в обращении, направленном главе государства.

Авторы обращения с сожалением отметили, что ситуация с коронавирусом привела к тому, что дать гарантию безопасности здоровья при проведении праздничных мероприятий по случаю Дня Победы невозможно.  По мнению ветеранских организаций, решение о переносе даты парада послужит «проявлением уважения к ветеранам», а также военнослужащим и россиянам.

Документ подписали президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации Виктор Ермаков председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов, указала «Вечерняя Москва».

Вспышка неизвестной инфекции была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) установили возбудителя — новый тип коронавируса.

На сегодняшний день число заразившихся коронавирусом превысило два миллиона человек. От инфекции скончались свыше 126 тысяч человек, выздоровели порядка 500 тысяч, напомнил НСН.

Российские ветеранские организации попросили Путина перенести парад Победы

Новости партнеров

Источник: ТАСС
Новости партнеров