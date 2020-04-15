Соседи выставили кашляющую Борисову из подъезда

Москва, 15 апреля. Телеведущая Дана Борисова пожаловалась поклонникам на конфликт с соседями. Звезда рассказала, что жильцы дома сторонятся ее из-за сильного кашля.

В Instagram Stories телеведущая заявила, что подхватила обычную простуду, а ее собака — инфекцию от других животных. Но соседи девушки боятся, что на самом деле Борисова, как и ее питомец, заразилась коронавирусом.

Знаменитость пожаловалась, что ее удалили из общего чата жильцов, а затем и вовсе показала свою входную дверь, на которой мелом написали фразу «сиди дома» и оставили нецензурное слово.

Более того, в понедельник звезду выставили из соседнего дома, где она, задыхаясь от кашля, давала в подъезде интервью журналистам.

«Соседи шарахаются. Слышу только оскорбления, что я больна коронавирусом, что я заразная алкоголичка и проститутка», — обратилась Борисова к поклонникам.

Она заверила, что сдавала тест на COVID-19 и получила отрицательный результат, передает «Царьград».

Недавно к Борисовой наведались помощники телеведущего Андрея Малахова. У девушки случился сильный приступ кашля, когда она записывала видеообращение к фанатам, а после она и вовсе перестала выходить на связь. Малахов обеспокоился и решил проверить, все ли в порядке со звездой. Оказалось, что Борисова в нарушение рекомендаций по три часа в день гуляет с собакой.