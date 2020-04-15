Расизм в Китае: как тысячи африканских мигрантов оказались на улице

Новый расизм уже близко. Казалось бы, угроза эпидемии COVID-19 должна объединять народы и государства. Однако расовые и национальные противоречия только усиливаются.

Улицы китайского города Гуанчжоу заполонили толпы африканцев, выселенных из отелей и съемных квартир. Причем выселение африканских жильцов происходит в лучших традициях погромов еврейских гетто времен Второй мировой войны: арендодатели в буквальном смысле слова выгоняют постояльцев, под исключение не попадает никто — даже те, у кого на руках маленькие дети. А отели отказываются принимать у себя выходцев из Африки. Поэтому многим приходится спать на улице.

Но этим хождения по мукам не ограничиваются. Африканских мигрантов отказываются обслуживать в продуктовых магазинах и в местах общественного питания. Совсем недавно один из ресторанов сети «Макдональдс» повесил на входе табличку с надписью:

«Нас известили о том, что отныне чернокожим людям запрещен вход в ресторан. Ради вашего здоровья свяжитесь с местной полицией, чтобы вас проводили в место медицинской изоляции. Пожалуйста, отнеситесь c пониманием к неудобствам».

Многих африканских мигрантов отправляют на карантин, но только не совсем понятно, куда отправляют, если большинству из них негде жить (хотя, судя по объявлению в «Макдональдсе», полиция обо всем в курсе). Интересно, что карантин касается даже тех, у кого тест на коронавирус отрицательный. К счастью, африканцев пока не сажают в тюрьму и не расстреливают.

Африканские мигранты растеряны.

«Африканцы призывают весь мир прийти к ним на помощь, — заявил нигерийский студент, проживающий в Гуанчжоу. — Китайское правительство отнеслось к нам несправедливо. Меня арестовала полиция, отправила на карантин, при этом отель все равно требует оплату».

Другой опрошенный, предприниматель из Чада, сказал, что он не покидал город в течение четырех месяцев и дважды делал тест на коронавирус — в двух случаях результат был отрицательным. Тем не менее, по его словам, китайские власти потребовали от него, чтобы он ушел на карантин, потому что он африканец.

«Мне действительно грустно, я ничего не понимаю, — сказал он. — У меня здесь своя компания, я плачу налоги, у меня есть разрешение на работу. Это просто неправильно, как они относятся к нам».

Интересна точка зрения экс-министра Зимбабве профессора Джонатана Мойо, который заявил в своем Twitter, что «считать африканских граждан, проживающих в Китае, переносчиками вируса есть самое настоящее проявление расизма, тем более, что сам вирус появился как раз в Китае».

Естественно, реакция властей африканских стран не заставила себя долго ждать. Представители посольств в Пекине написали письмо в Министерство иностранных дел Китая, в котором решительно выступили против «постоянного преследования и унижения африканских граждан». По их словам, семьи с маленькими детьми были вынуждены спать на улице, а документы были конфискованы.

Как известно, Китай является крупным кредитором для многих стран Черного континента. Но даже это не остановило африканских представителей власти. Нарушив негласное табу на критику китайских партнеров, они осудили действия властей Поднебесной.

По мнению экспертов, происходящие в Гуанчжоу события могут нанести серьезный ущерб политическим, торговым и культурным отношениям между Китаем и Африкой.