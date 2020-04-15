Названы самые популярные профессии в РФ в период коронавируса

Москва, 15 апреля. Россияне чаще всего интересовались вакансией водителя по итогам марта, сообщили специалисты аналитического центра «Авито Работа».

Согласно данным исследования, в топ-10 популярных профессий вошли электрик, грузчик, разнорабочий, сварщик, уборщица, администратор, бухгалтер, няня и курьер. Однако число поисковых запросов по вакансии водитель снизилось в марте на 16% по сравнению с предыдущим месяцем.

В марте россияне стали на 30% меньше интересоваться вакансией электрика, на 23% снизилось число поисков вакансии курьер. На 21% уменьшилось количество запросов по вакансии администратор, на 19% снизился интерес к вакансиям грузчик и повар, сообщает «Газета.ру».

Аналитики считают, что спрос на вакансии упал из-за желания соискателей найти работу, разрешенную в условиях самоизоляции, пишет Пятый канал.

«В марте рынок труда немного замер: и соискатели, и работодатели снизили свою активность», — сообщили в компании.

Ранее Центр занятости сообщил о доступных вакансиях в Москве. Банк вакансий Центра занятости населения «Моя работа» содержит более 44 тысяч предложений от работодателей. Вакансии размещены на сайте czn.mos.ru. В Центре отметили, что даже несмотря на непростую ситуацию на рынке труда, работу можно найти довольно быстро. На сайте размещено 44 тысячи вакансий с зарплатой от 25 тысяч до 120 тысяч рублей.