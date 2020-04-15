Самолет с 59 туристами из Нью-Йорка сел в Пулково. ФАН-ТВ

В среду, 15 апреля, 59 человек прилетели в Петербург из Нью-Йорка. В аэропорту пассажиров очередного вывозного рейса встретила специальная бригада, задача которой — изолировать прибывших.

Обследование началось еще в салоне самолета, чуть позже, на телетрапе прошли тесты на наличие инфекции, в конце с вернувшимися в Россию туристами работали сотрудники Роспортребнадзора. Они заполнили необходимые бумаги, в том числе и предписание оставаться дома в течение 14 дней. По домам людей развезли на трех специально заказанных автобусах. Восемь пассажиров, которые не могут обеспечить условия самоизоляции дома, отправились в обсерватор.

Добавим, что Петербург был не последней точкой в маршруте самолета. Из Северной столицы борт вылетел в Москву. Туда направились 207 человек.