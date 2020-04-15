Лолита запустила собственный челлендж, чтобы избавиться от водки и торта

Москва, 15 апреля. Российская эстрадная певица Лолита Милявская запустила в социальных сетях собственный челлендж. Певица решила последовать модному тренду запуска челленджей в период режима самоизоляции.

К весне Лолита заметно похудела, однако карантинные меры начали негативно сказываться на фигуре певицы. Звезда решила избавиться от калорийной пищи и напитков, раздав их своим соседям.

Челлендж Милявской получил название «Отдай сегодня соседу то, от чего тебе завтра может быть плохо». Певица продемонстрировала на камеру половину шоколадного торта, начатую бутылку водки, а также батон хлеба, которые в последствии она передала своим соседям.

«Итак, объявляю: «Отдай сегодня соседу то, от чего тебе завтра уже может быть плохо». Поэтому я аккуратно заворачиваю то, от чего мне может быть плохо уже вечером», — сказала певица.

Подписчики с воодушевлением восприняли идею Лолиты. Однако некоторые фанаты предположили, что певица просто переела и решила избавиться от калорийных продуктов. Многие поняли, челлендж является шуткой, поэтому Лолита вряд ли отдаст продукты соседям, передает «Вечерняя Москва».

«Хочу быть вашей соседкой», — пишет nataliatsimmerman.

«Молодец! Ты сделала мой день! Пошла собирать гостинцы соседям», — отмечает skalyaska.

«Жаль, что я не ваша соседка», — пишет lonkaalenka.

Ранее Лолита рассказала о своем новом любовнике. Певица призналась, что быстро нашла нового спутника жизни после развода с фитнес-тренером Дмитрием Ивановым. По словам Лолиты, ее новый избранник является успешным мужчиной, который способен обеспечить ее всем необходимым.