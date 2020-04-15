В Совфеде рассказали, чему будет посвящено совещание Путина с правительством

Президент России Владимир Путин постоянно мониторит ситуацию в стране; на совещании с правительством главной темой станет забота о населении. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Совещание с правительством

Владимир Путин в среду выступит в начале совещания с членами правительства. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков советует дождаться этого совещания, чтобы узнать о дополнительных мерах поддержки бизнеса, которые могут быть введены из-за коронавируса.

«Мы ожидаем выступления президента в начале этого совещания», — сообщил Песков.

Отвечая на вопрос, действительно ли руководство страны планирует выделить на поддержку бизнеса один триллион рублей, пресс-секретарь президента заметил, что «это информация [из разряда] слышал звон, не знаю, где он».

«Давайте дождемся сегодняшнего совещания», — предложил Дмитрий Песков.

При этом он добавил, что меры для поддержки бизнеса постоянно находятся в проработке. Правительство мониторит ситуацию и обсуждает различные варианты.

Поиск эффективных решений

Как отметил Олег Морозов, президент России постоянно держит руку на пульсе происходящего — он в теме. Владимир Путин прекрасно понимает опасность, с которой столкнулась страна.

«В той части, которая касается пандемии, ситуация, с точки зрения действий, более-менее понятна. Нужно усиливать меры по тестированию, усиливать меры по исключению массового скопления людей, наращивать количество коек, где могли бы обслуживаться инфицированные. Понятно, что нужно сейчас кардинально менять ситуацию в регионах, потому что пандемия начинает сдвигаться на восток от Москвы. И в этом есть опасность, с которой нужно считаться — там тоже могут быть большие вызовы и проблемы», — пояснил Олег Морозов.

Сенатор уверен, что президент крайне обеспокоен социально-экономической ситуацией. С каждым днем становится все больше людей, которые оказываются в очень сложной жизненной ситуации.

«Это число растет и не будет в ближайшее время уменьшаться по мере того, как будет продолжаться борьба с пандемией. Сейчас одна из главных тем — выработка эффективных мер поддержки тех людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Думаю, этим темам и будет посвящено совещание президента с правительством», — заключил Олег Морозов.

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