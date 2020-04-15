Онлайн-школа Зеленского спровоцировала крупный скандал на Украине

Киев, 15 апреля. Скандал с проектом онлайн-школы, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, продолжает набирать обороты. Каждый день родители школьников, которые теперь увидели, как и чему учат их детей в школах, находят все новые и новые ошибки в учебной программе.

Так, например, во время онлайн-уроков выяснилось, что белые медведи живут в Антарктике, Австралию омывает Атлантический океан, а «Ливанскую» войну (имеется в виду Ливонская война) развязал Иван Грозный.

Зеленский же, вместо того, чтобы признать некомпетентность некоторых учителей и принять меры, обрушился с критикой на «хейтеров» его проекта. В одном из своих обращений он заявил, что украинские учителя — люди с большой буквы, а их критики якобы только и стремятся оскорбить и унизить педагогов.

«Ошибиться не страшно. Страшно — за всю свою жизнь не создать ничего, кроме нечистот», — заявил президент.

Эту фразу тут же взяли на вооружение депутаты Верховной рады от партии Зеленского «Слуга народа», которые устроили флешмоб в поддержку школьных сотрудников. Они начали фотографироваться в футболках с надписью «Право на ошибку», оправдывая таким образом безграмотных учителей.

Реакция парламентариев практически сразу превратилась в мем. Украинские интернет-пользователи высмеяли депутатов, начав ставить фразу «Имею право на ошибку» на фотографии пилотов гражданской авиации, хирургов и судей.

Украинский журналист Василий Апасов заявил, что флешмоб «слуг народа» — это самая глупая парламентская акция за последние годы, а блогер портала Страна.ua Олеся Медведева предложила украинцам устроить свой флешмоб и придумать смешную подпись к фотографиям с депутатами в футболках «Имею право на ошибку».