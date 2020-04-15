Буланова рассказала о самочувствии после госпитализации

Москва, 15 апреля. Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова рассказала о самочувствии после срочной госпитализации.

Певица пришла на плановый осмотр, в ходе которого ей сделали МРТ. По данным СМИ, 51-летняя Буланова попала в больницу с микроинсультом.

В настоящее время певица в порядке. Она поблагодарила поклонников, которые переживали о ее здоровье.

«Все в порядке! Спасибо», — сказала звезда, ее слова передает издание NewInform.

Буланова заявила, что пока не знает, чем займется после выписки. В столице по-прежнему действует режим самоизоляции.

Напомним, что певица попала в больницу 11 апреля. По словам концертного директора Константина Сергеева, у нее было предыинсультное состояние.

Татьяна Буланова —любимица публики и двукратная обладательница премии «Овация». Она родилась в Ленинграде в 1969 году в семье военного и фотографа.

Первые свои песни Буланова записала с группой «Летний сад», начала гастролировать по стране. В 2012 году ее признали одной из самых успешных женщин Петербурга.

Буланова сотрудничала с известными композиторами и поэтами — Ильей Резником, Олегом Молчановым, Алексеем Романовым. Написала автобиографию «Территория женщин» вместе с писательницей Оксаной Робски.