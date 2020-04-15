Гудков признался Собчак, что собирается жениться

Москва, 15 апреля. Телеведущий, актер и шоумен Александр Гудков признался, что около полугода назад решился сделать возлюбленной предложение руки и сердца. Подробностями он поделился в разговоре с Ксенией Собчак.

Звезда КВН тщательно скрывает личную жизнь. До беседы с Собчак он держал поклонников в неведении о своем романе и даже в интервью журналистке не стал раскрывать имени своей избранницы.

«Я влюблен. Жестко! И сделаю все для того, чтобы этому человеку было хорошо», — подчеркнул юморист.

Гудков отметил, что всеми силами старается оградить возлюбленную от назойливого внимания общественности. Собчак сумела разговорить шоумена, и он признался, что собирается жениться. Несколько месяцев назад комик сделал предложение и даже уже приобрел обручальные кольца от бренда Tiffany.

Телеведущий не хочет устраивать пышную свадьбу. Торжество, вероятнее всего, пройдет летом в узком кругу на побережье Юрмалы.

«Если бы мы были неизвестными, конечно, все бы сделали», — рассказал Гудков.

Поклонники надеются, что вскоре шоумен станет отцом, ведь он не раз упоминал о своей любви к детям. К слову, у Гудкова девять крестников.

«Надо успевать, а то буду «старородящей» скоро», — пошутил юморист.

Как отмечает «Утро.ру», в ходе этого интервью Гудков довел Собчак до слез. Собеседники обсуждали грани допустимого в шутках, и комик рассказал анекдот о том, чем ведущая шоу отличается от девушки легкого поведения. Возможно, проступившие на лице Собчак эмоции и были постановкой, но ее голос после этой реплики задрожал.

Гудков, кроме того, признался, что его многие коллеги отговаривали принимать участие в интервью, передает «Царьград». Выпуски шоу Собчак не раз приводили к скандалам.