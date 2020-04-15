Боевики на юге Сирии сложили оружие и сдались в плен САА

Дамаск, 15 апреля. Боевики их незаконных вооруженных формирований (НВФ) вышли с территории оккупированной американцами зоны Ат-Танф на юге Сирии и сдались в плен сирийской правительственной армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Члены НВФ вышли с подконтрольных США территорий в период с 03.00 до 05.00 в ночь на 14 апреля. Всего по спланированному маршруту вывели 27 боевиков, решивших вернуться к мирной жизни. Ранее они состояли в группировке «Джейш аль-Ашаир», однако затем ее расформировали, и боевики попали в группировку «Джейш Магавир ат-Таура».

В общей сложности сдавшиеся члены НВФ передали Сирийской Арабской Армии (САА) восемь пикапов, один грузовик и 11 единиц стрелкового оружия, в том числе пять винтовок М-16, четыре крупнокалиберных пулемета и пять гранатометов. Кроме того, в распоряжение сирийской армии поступили от шести до семи тысяч патронов разного калибра, более 20 выстрелов к РПГ и шесть высокотехнологичных приборов связи.

Ранее сообщалось, что военные России и Турции начали четвертое совместное патрулирование трассы М4 на севере Сирии. Предполагается, что патрулирование пройдет по укороченному маршруту.