Эксперт рассказал, что поможет Асаду остаться на посту президента Сирии

Коррупционные схемы, кумовство во власти и отсутствие работы на благо жителей — почему президент Башар Асад теряет рейтинг среди населения и может ли быть ему замена на выборах 2021 года Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал политолог Владимир Карасев.

Социологи российского Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) выяснили, какой процент сирийцев сейчас поддерживает действующего президента страны Башара Асада — результаты оказались неутешительными.

Согласно недавнему опросу, всего 32% жителей Сирии готовы поддержать нынешнего лидера на предстоящих в 2021 году президентских выборах. Отмечается, что в последнее время этот показатель поддержки неумолимо падает. Причинами потери популярности Башаром Асадом традиционны для стран Ближнего Востока – огромная коррупция, с которой власти не борются, а также экономический застой и связанные с этим проблемы.

Федеральное агентство новостей ранее уже обращало внимание на то, с какими проблемами приходится сталкиваться жителям Сирии из-за коррупции в стране. Так, во многих районах наблюдаются периодическое отключение электричества и проблемы со сотовой связью оператора SyriaTel, который принадлежит двоюродному брату Асада — Рами Махлюфу.

На фоне падения рейтинга действующего президента, ФАН также разобрался, кто может заменить Башара Асада на посту главы Сирии уже на ближайших выборах.

Особенно следует отметить таких политических лидеров как действующий премьер-министр страны Имад Хамис, имеющий огромный опыт в госслужбе, но также замеченный в коррупции, и бригадный генерал, командующий 25-й дивизии сил специального назначения (бывшие «Силы Тигра») Сирийской Арабской Армии (САА) Сухейль аль-Хасан. Не следует исключать и кандидатов от оппозиции, также имеющих влияние на территории страны. В частности, это председатель движения «Сирия завтра», глава «египетской платформы» сирийской оппозиции Ахмад Джарба и даже протурецкий глава Временного правительства Сирии Абдуррахман Мустафа, контролирующий территории, занятые поддерживаемыми Анкарой вооруженными группировками.

Политолог Владимир Карасев в беседе с Федеральным агентством новостей обратил внимание, что падение рейтинга сирийского лидера еще можно ликвидировать – если Башар Асад сможет наладить взаимоотношения с российскими бизнесменами и элитами.

Спасение из России

По словам собеседника ФАН, Россия уже не раз приходила на помощь Сирии – сможет помочь и сейчас. Но для этого нужно нормализовать ситуацию в самой Сирии, чтобы российские компании смогли работать в САР, вливать в бюджет страны средства и создавать для сирийцев новые рабочие места.

«Когда у человека есть надежда на светлое будущее – он проголосует за того, кто ему это будущее даст. И если Асад сможет пригласить российские компании в Сирию – мы сможем дать сирийцам уверенность в завтрашнем дне», — отмечает Владимир Карасев.

Неслучайные цифры

По словам политолога, сегодняшний рейтинг Асада в 32 процента сложился не просто так. Несмотря на те усилия, которые предпринимала российская сторона и другие союзники, Сирия пока не может выбраться из затянувшегося кризиса.