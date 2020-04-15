LIVE: Консультация психолога Людмилы Суздальцевой

Психолог и гештальт-терапевт Людмила Суздальцева поможет преодолеть кризис в семейных отношениях, справиться со стрессом и накопившимися психологическими проблемами.

Зрители трансляции будут иметь возможность позвонить в эфир и задать свой вопрос, получить личную консультацию психолога.

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