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LIVE: Консультация психолога Людмилы Суздальцевой

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Психолог и гештальт-терапевт Людмила Суздальцева поможет преодолеть кризис в семейных отношениях, справиться со стрессом и накопившимися психологическими проблемами.
Зрители трансляции будут иметь возможность позвонить в эфир и задать свой вопрос, получить личную консультацию психолога.
Телефон прямого эфира +79944249587.

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