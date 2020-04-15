Москва, 15 апреля. Эпидемия коронавирусной инфекции в России может сойти на нет к середине июня. Об этом заявил заведующего кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин.

«Если исходить из опыта, который накоплен, то надо думать, что это июнь месяц, середина июня, когда это должно сойти на нет», — пояснил он.

Чучалин также добавил, что к настоящему моменту эпидемия почти достигла своего пика, поэтому в ближайшее время она пойдет на спад.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 1,9 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 126 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 24 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 198 человек скончались. Почти две тысячи человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения инфекции в большинстве регионов РФ введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.