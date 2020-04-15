Генеральный конструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом

Москва, 15 апреля. Коронавирусная инфекция выявлена у заместителя генерального директора — генерального конструктора РКК «Энергия» Евгения Микрина, сообщил источник в ракетно-космической сфере.

«Микрин сдал два теста на коронавирус, оба — положительные. Он учтен в числе 30 официально объявленных инфицированных внутри Роскосмоса», — приводит ТАСС слова собеседника.

Отмечается, что инженер находится на самоизоляции дома, поскольку у него нет клинических симптомов заболевания. В РКК «Энергия» комментировать информацию о Микрине не стали.

По словам источника, других заразившихся коронавирусом среди руководителей предприятий корпорации и штаб-квартиры Роскосмоса на сегодня нет.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что число сотрудников отечественной ракетно-космической отрасли, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, возросло до 30 человек. По его словам, четверым удалось победить болезнь.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 15 апреля, в России свыше 24 тысяч случаев заражения коронавирусом. За все время в стране почти две тысячи человек вылечились, 198 пациентов скончались, указал Infox.ru.