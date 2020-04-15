Юран ответил на слова украинского футболиста о Крыме

Москва, 15 апреля. Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер подмосковного клуба «Химки» Сергей Юран раскритиковал экс-полузащитника национальной команды Украины и московского «Локомотива» Александра Алиева, высказавшегося о территориальной принадлежности Крыма. Как уточнил Юран, о политике должны рассуждать чиновники, а не спортсмены.

«Если ты футбольный человек — говори о футболе. Если ты политик — говори о политике. Если ты, Алиев, всю жизнь играл и тренировался, говорить о политике — полный бред», — сказал он.

Как пишет издание «Чемпионат», Юран уточнил, что Алиев мог сказать это в состоянии алкогольного опьянения.

«Либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал», — добавил он.

Как пишет RT, Юран напомнил, что самый главный вопрос сейчас — поиск вакцины от коронавируса.

«Давайте мы объединимся и поможем украинцам, россиянам, итальянцам, чтобы везде люди не умирали», — объяснил Юран.

Напомним, Алиев ответил на вопрос «чей Крым». По его словам, там живут украинцы. Крым вернулся в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.