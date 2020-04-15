МЧС РФ работает в режиме повышенной готовности из-за коронавируса и сезонных рисков

Москва, 15 апреля. МЧС России работает в режиме повышенной готовности. Об этом в среду рассказал глава ведомства Евгений Зиничев.

С начала апреля МЧС ежедневно проводит дезинфекцию. На сегодняшний день обработано 70 больниц, поликлиник, 80 образовательных учреждений, 20 объектов социального обслуживания и 2600 объектов транспортной инфраструктуры.

Зиничев отметил, что повышенный режим готовности связан не только с коронавирусом, но и сезонными рисками природного характера, вроде весенних половодий.

«У нас сейчас режим повышенной готовности. По прогнозам метеорологов, паводковая обстановка на территории большинства регионов складывается благоприятная и вероятность подтопления населенных пунктов низкая. Но расслабляться нельзя», — рассказал министр KP.ru.

По словам главы МЧС, в 44 регионах России активная паводковая фаза уже завершилась, но на 13 реках все еще сохраняется лед, что создает угрозу наводнения. На сегодняшний день подтоплено 18 приусадебных участков, 23 моста и 6 участков дорог в Сибири, Приволжье, на Урале и на Дальнем Востоке.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.