Врачи заявили, что люди с кариесом больше подвержены риску заражения коронавирусом

Москва, 15 апреля. Люди с заболеваниями полости рта, в том числе с кариесом и стоматитом, больше подвержены риску заражения как коронавирусом, так и любыми другими инфекциями, считают врачи.

Пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко отметил, что полость рта играет большую защитную роль в поддержании здоровья человека. И если у человека есть какие-то проблемы с состоянием полости рта, это «входные ворота для всех инфекций», в том числе для коронавируса, заявил врач.

Мнение Карабиненко разделяет ряд других врачей, в частности, врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская. По ее мнению, риск подцепить инфекцию есть у людей с хроническими воспалениями полости рта.

«Сейчас человек с лишним весом в группе риска по пневмонии. У пациента с нелеченым кариесом и хроническим воспалением в полости рта снижен иммунитет, и он тоже в группе риска», — сказала специалист в беседе с РИА Новости.

Каждый день фиксируются новые случаи заражения коронавирусом в мире, указал НСН. По последним данным, в мире зарегистрировано свыше двух миллионов инфицированных, от коронавируса скончались более 126 тысяч человек. Почти 500 тысяч человек смогли победить инфекцию, указал телеканал «360».