За сутки 3388 человек заболели коронавирусом в России. События дня. ФАН-ТВ

В России за сутки выявлено 3388 новых случаев заражения коронавирусом в 65 регионах. Число заболевших в РФ увеличилось до 24490 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе. По данным на 15 апреля, больше всего случаев заражения за минувшие сутки выявлено в Москве — 1774, в Московской области 272, в Мурманской области 137. Далее по списку идет Петербург — 130 пациентов за сутки. Отмечается также, что излечились от коронавируса 1986 человек, в том числе 292 человека выздоровели за последние сутки. Всего скончались от коронавируса 198 человек. Наибольшее количество заболевших по-прежнему зарегистрировано в Москве (14776), Московской области (2587) и Петербурге. А в мире число заразившихся достигло 2 млн человек.

Макрон рассчитывает на поддержку Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает, что российский лидер Владимир Путин поддержит инициативу о прекращении огня во всем мире в условиях пандемии коронавируса. Глава Франции намерен в ближайшее время связаться с президентом РФ.

«Я не разговаривал с ним (Путиным. — Прим. ФАН), пока не получил твердое подтверждение от других лидеров, но поговорю в ближайшие несколько часов», — сказал Макрон.

Президент Франции надеется, что Путин «обязательно согласится» поддержать предложение. Далее в планах, проведение видеоконференции для торжественной, решительной и эффективной передачи этого решения. По словам Макрона, инициативу уже поддержали все остальные постоянные члены Совета Безопасности ООН.