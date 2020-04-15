За сутки 3388 человек заболели коронавирусом в России. События дня. ФАН-ТВ

3388 новых случая коронавируса в России
В России за сутки выявлено 3388 новых случаев заражения коронавирусом в 65 регионах. Число заболевших в РФ увеличилось до 24490 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе. По данным на 15 апреля, больше всего случаев заражения за минувшие сутки выявлено в Москве — 1774, в Московской области 272, в Мурманской области 137. Далее по списку идет Петербург — 130 пациентов за сутки. Отмечается также, что излечились от коронавируса 1986 человек, в том числе 292 человека выздоровели за последние сутки. Всего скончались от коронавируса 198 человек. Наибольшее количество заболевших по-прежнему зарегистрировано в Москве (14776), Московской области (2587) и Петербурге. А в мире число заразившихся достигло 2 млн человек.
Макрон рассчитывает на поддержку Путина
Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает, что российский лидер Владимир Путин поддержит инициативу о прекращении огня во всем мире в условиях пандемии коронавируса. Глава Франции намерен в ближайшее время связаться с президентом РФ.
«Я не разговаривал с ним (Путиным. — Прим. ФАН), пока не получил твердое подтверждение от других лидеров, но поговорю в ближайшие несколько часов», — сказал Макрон.
Президент Франции надеется, что Путин «обязательно согласится» поддержать предложение. Далее в планах, проведение видеоконференции для торжественной, решительной и эффективной передачи этого решения. По словам Макрона, инициативу уже поддержали все остальные постоянные члены Совета Безопасности ООН.
В России подешевел бензин
По итогам прошедшей недели в России снизились цены на бензин. Согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, АИ-92 подешевел в восьми федеральных округах. Наибольшее снижение отмечено в Сибири — на 23 копейки. Средняя стоимость бензина марки АИ-95 за прошедшую неделю снизилась в семи федеральных округах и стабилизировалась в одном. В Сибири бензин подешевел на 13 копеек. Напомним, из-за срыва сделки ОПЕК+ месяц назад нефтяные котировки пережили крупнейшее падение за несколько десятилетий. Вслед за этим во многих странах подешевел и бензин.
Подготовка к воздушной части парада Победы
В Москве начинается подготовка к воздушной части парада Победы, сообщает Росавиация. Для этого в столичной зоне установлен временный режим использования воздушного пространства на 15, 17, 20, 22 апреля. Авиакомпании и аэропорты заранее извещены о запланированных ограничениях. Задержек рейсов в столичных воздушных гаванях в это время не зафиксировано. В параде Победы предполагается участие 75 воздушных судов Минобороны РФ. Проведение воздушных парадов, посвященных 75-й годовщине Победы в ВОВ, планируется и в других городах России: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Хабаровске, Владивостоке, Чите. Вводимые там ограничения никак не повлияют на работу местных аэропортов.