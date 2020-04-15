Эпоха COVID-19: беспорядки, споры ученых о комарах и волосах. Колонка Владимира Тулина

В своем романе «Анна Каренина» Лев Толстой писал:

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».

Коронавирус доказал, что это относится и к странам. Счастливых государств сейчас нет, а борются с пандемией они по-разному.

В Турции две недели держали население в изоляции, как и в большинстве европейских стран. Но, когда количество умерших достигло 1296 человек, а заболевших — 61 049, власти решили ужесточить меры. Они объявили в выходные дни, 11 и 12 апреля, по всей стране комендантский час. В течение 48 часов было запрещено покидать свои жилища даже для того, чтобы сходить в ближайший магазин.

Власти не подумали о последствиях: о введении новых ограничений стало известно всего за два часа до их начала. Жители Турции, узнав, что в ближайшие дни им продукты не купить, бросились в магазины. Каждый стремился успеть приобрести все необходимое.

Образовались огромные очереди, где безопасная дистанция не соблюдалась: толкучки, давки и даже драки во многих местах. Когда наступила полночь, люди продолжали делать покупки и активно противодействовали попыткам полиции закрыть магазины и разогнать покупателей.

Многие выбежали на улицы без масок, хотя Турция одна из немногих стран, где с ними проблем нет — их раздают бесплатно. В результате исчез профилактический эффект от предыдущей длительной изоляции. Теперь медики прогнозируют массовую вспышку заболеваний коронавирусом через несколько дней.

Турецкие власти признали свою вину в произошедшем. Министр внутренних дел Сулейман Сойлу принес извинения турецкому народу и подал в отставку. Многие политологи считают, что это было не раскаяние, а попытка снять напряжение в обществе. Во всяком случае президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отставку не принял.

В стране борются с пандемией не только полицейскими, но и новыми революционными методами лечения. Турецкий телеканал НТВ, ссылаясь на председателя Красного Полумесяца Турции Керема Кыныка, передал, что Научный специализированный совет по борьбе с коронавирусом принял решение об использовании кровяной плазмы вылечившихся людей для лечения других.

После того как пациент вылечится, необходимо ждать еще 14 дней и снова делать тест, чтобы убедиться, что организм окончательно очистился от коронавируса. Всего можно брать по 400 граммов биоматериала шесть раз с интервалом в неделю. Таким образом, один вылечившийся может помочь шести зараженным.

Используют в Турции и другие способы, чтобы уменьшить количество больных коронавирусом. Греческая газета «Катимерини» со ссылкой на данные службы разведки Греции передала, что турецкие власти начали широкомасштабное тестирование для обнаружения коронавируса в крупнейшем лагере мигрантов в Османие на востоке страны. Выявленных больных под охраной жандармерии перевозят на западное побережье напротив греческих островов Лесбос и Хиос. Туда же отправляют и мигрантов, долгое время безуспешно штурмовавших сухопутную греко-турецкую границу в районе реки Эврон.

В настоящее время готовы отплыть к греческим островам шесть старых списанных судов, которые из-за их размеров не в состоянии остановить пограничные катера Греции. В район уже переброшены два боевых корабля ВМС Греции. Ожидается прибытие еще канонерских лодок и ракетных катеров. Приказ им поставлен предельно ясно: ни одна лодка или корабль из Турции с мигрантами не должны достигнуть греческого берега, что предполагает и применение всех видов оружия.

Афины

Вирусной угрозой для Греции являются не только мигранты, но и цыгане. В местах своего компактного проживания они не соблюдают правил карантина. При этом никаких мер борьбы с ними нет, так как штрафы они не платят, а других мер наказания за нарушение карантина законодательством пока не предусмотрено.

Местное греческое население указывает, что образ жизни цыган не поменялся. Один барон в Комотини устроил шумную свадьбу своего 16-летнего сына и его сверстницы (хотя подобные браки запрещены законом). На празднике было много гостей.

Для тестирования цыган приходится привлекать силы полиции. Уже установлено, что их поселения являются очагами коронавируса. Из-за несоблюдения карантина было принято решение ограничить передвижение цыган, на что они ответили агрессией.

В городе Лариса обитатели цыганского гетто прогнали министра гражданской защиты Никоса Хардалиаса и профессора Сотириса Циодраса. Несмотря на то, что в таборе уже выявлен 21 заболевший, цыгане выкрикивали «тирания» и «расисты» и требовали не только снятия блокировки места их обитания, но и возобновления свободного передвижения между городами Греции.

Муниципалитет города Амфиссы решил подарить цыганам дезинфицирующие средства и предметы гигиены на 40 тысяч евро. Возмущению цыган не было предела — они потребовали выплатить им такую же сумму наличными, а привезенное — частично уничтожили или выбросили в придорожную канаву.

И этим они не ограничились. Цыгане нанесли работникам муниципалитета травмы и выбили окна в их микроавтобусах. От расправы людей спасло вмешательство полиции. В этом же городе владельцы магазинов вынуждены были организовать ночные патрули для охраны товаров, так как по ночам цыгане часто их обворовывали.

Президент Федерации рома (так в ЕС официально называют цыган) региона Фессалии потребовал от государства субсидии. Он открытым текстом заявил, что «из-за карантина мы не можем воровать и просить подаяние, а значит, лишены средств для жизни». После такого выступления министерство внутренних дел выделило Фессалии 150 тысяч евро.

Интересна реакция греков в социальных сетях. Один пользователь указал, что цыгане — народ уникальный, так как у них масса прав и никаких обязанностей, а другой, мягко говоря, выразил недоумение тем фактом, что он сидит на карантине бесплатно, а цыгане за это деньги получают.

Баня-Лука

Эпидемия COVID-19 привела к политическому кризису в Боснии и Герцеговине. Это государство трех народов — сербов, хорватов и мусульман-боснийцев. Оно состоит из двух частей — Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины, обычно называемой мусульмано-хорватской.

В стране нет президента, но есть президентство — высший руководящий орган из трех представителей основных народов, которые по очереди его возглавляют. Сейчас во главе президентства серб Милорад Додик. Именно он встретил в аэропорту Баня-Луки — столице Республики Сербской — три российских самолета Ил-76, которые доставили безвозмездную помощь из Москвы, включающую в себя пять автомобилей для дезинфекции, девять шоферов, 15 медиков, медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты.

Руководство федерации потребовало, чтобы часть помощи была передана ей, ссылаясь на то, что Россия официально объявила, что оказывает помощь Боснии и Герцеговине, а не только Республике Сербской. В ответ Милорад Додик заявил:

«Помощь из России, прибывшая в Баня-Луку, предназначена для Республики Сербской, а не для всей Боснии и Герцеговины. Она попросила Россию о помощи и получила ее. Если федерация или вся Босния желают получить помощь, им следует также обратиться к России».

Напряжение снял посол России Петр Иванцов, который подтвердил, что если федерация официально обратится к России за помощью, то она ее получит.

До этого в Боснии и Герцеговине вся международная помощь делилась по принципу: треть Республике Сербской, а остальное — федерации. Однако коронавирус внес изменение и в это незыблемое правило.

Когда Международный валютный фонд выделил на борьбу с коронавирусом 330 миллионов евро, потребовав от страны план ее распределения, Республика Сербская предложила отдать ей 40% помощи, так как на ее территории больных больше трети. Федерация отказалась, и начались длительные споры пока МВФ не установил крайнюю дату предоставления плана распределения и не предупредил, что в противном случае откажет в помощи. В самый последний момент договорились, что Республика Сербская получит 38% помощи.

Очень своеобразно на решение суда отреагировала 41-летняя жительница города Торремолинос на юге Испании. Ее оштрафовали за нарушение карантина. Женщина полностью разделась, когда вышла из здания суда, после — забралась на крышу полицейской машины. За такой поступок нарушительницу задержали, и скоро она вновь предстанет перед судом, а миллионы европейцев смотрят видео с ее участием.





Федеральное агентство новостей уже сообщало своим читателям, что «в Северной Македонии боятся заразиться коронавирусом через семечки».

Но там ведутся ожесточенные споры между местными учеными о том, могут ли переносить коронавирус комары. Сторонники этого предположения указывают на то, что комары являются разносчиками лихорадки Западного Нила, а их противники — на отсутствие таких выявленных случаев. Из-за слабой научной базы в Северной Македонии, не позволяющей делать глубинные исследования, споры носят теоретический характер.

Доктор Елена Арсова, специалист по трихологии, призвала всех мыть не только руки, но и волосы, так как через них тоже может распространяться коронавирус из-за того, что почти каждая женщина неосознанно прикасается к ним. Она объяснила это так: