Экономисты объяснили, почему цена на нефть падает на фоне договоренностей ОПЕК+

Достигнутые договоренности в рамках ОПЕК+ могут лишь сгладить ситуацию с переизбытком нефти на рынке; однако остается проблема нехватки хранилищ. Подробнее о причине падения цен на нефть — в материале Федерального агентства новостей.

Падение нефти

Цена на нефть марки Brent опустилась до 28,40 доллара за баррель. Нефть марки WTI торгуется в районе 19,5 доллара за баррель.

Несмотря на заключение новой сделки о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+, падение котировок продолжается с 13 апреля.

Страны ОПЕК+ договорились снизить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне текущего года. Неофициально к ним присоединились нефтедобывающие страны, ранее не участвовавшие в сделке, которые намереваются сократить производств еще на 3,5–5 млн.

Негативный прогноз

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов обратил внимание, что нефтяные котировки слабеют, поскольку очередной прогноз от МЭА подтверждает опасения участников рынка. Согласно этому прогнозу, сделка ОПЕК+ в ее нынешнем виде не сможет стабилизировать рынок нефти в ближайшие месяцы.

«Агентство прогнозирует падение спроса примерно на 29 млн и 26 млн баррелей в сутки в апреле и мае, в то время как сокращение добычи в мае снизится всего на 12 млн баррелей в сутки [по отношению] к апрельскому уровню», — заключил Игорь Галактионов.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что нефтяные котировки снижаются на данных Международного энергетического агентства, которое заявляет, что спрос на «черное золото» в апреле текущего года будет минимальным за последние 25 лет. Агентство также считает, что сокращения добычи по итогам встречи ОПЕК+ и G20 (суммарно 14,2 млн баррелей в сутки) недостаточно для стабилизации рынка, так как даже при таком сокращении предложения запасы могут вырасти на 17,4 млн баррелей в сутки.

«Достигнутые договоренности стран-производителей могут лишь сгладить ситуацию с переизбытком на рынке. Однако остается проблема недостатка мощностей для хранения запасов нефти — они заканчиваются. Последствия текущего кризиса на нефтяном рынке в краткосрочной перспективе остаются крайне неопределенными, считают в МЭА. Кроме того, МВФ резко понизил прогноз по средним мировым ценам на нефть на 2020 и 2021 годы: в 2020 году средняя стоимость барреля может составить 22,42 доллара (в январе прогнозировалась цена 35,61 доллара), в 2021 году средняя цена барреля ожидается на уровне 37,87 (против 58,03 в январе)», — пояснил Артем Деев.

На этих новостях нефть марки Brent ускорила падение до 5% — стоимость опускалась ниже 28 долларов за баррель. Курс доллара при этом на Московской бирже вырос выше 74 рублей, обратил внимание экономист.

«Краткосрочный прогноз: стоимость нефти продолжит снижение до тех пор, пока странам-производителям не удастся фактически снизить добычу на 20-25 млн баррелей в сутки, так как спрос упал на 25-30%. Это стабилизирует цены на уровне 30-35 долларов за баррель, без перспектив роста на длительный период», — заключил Артем Деев.

Ранее развал ассоциации ОПЕК+, которая фактически контролировала цены на сырье и формировала равные условия торговли для производителей нефти, привел к тому, что между крупнейшими поставщиками топлива — Саудовской Аравией и Россией — началась холодная ценовая война.