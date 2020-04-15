 Власти Туниса вводят чрезвычайный план, опасаясь продвижения боевиков ПНС на западе Ливии

Тунис, 15 апреля. Тунисское правительство распорядилось увеличить численность военного контингента на границе с Ливией на фоне наступательной операции террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС), в ходе которой были захвачены несколько западных ливийских городов. Об этом сообщает издание Asharq Al-Awsat, ссылающееся на официальные источники.

После того, как бандформирования ПНС атаковали Ливийскую национальную армию (ЛНА) на западе Ливии, захватив 8 городов, власти Туниса приняли решение усилить контроль за границей. Министерство обороны Туниса заявило о готовности противостоять любой чрезвычайной ситуации из-за обострения обстановки в приграничных районах Ливии. Для обеспечения безопасности национальная армия следит за развитием событий в приграничных районах.

Генерал-майор Мухаммад Муадаб подчеркнул, что Тунис не намерен вмешиваться во внутриливийские дела, усиление контроля за границей продиктовано желанием обеспечить безопасность собственных граждан. По его словам, террористы могут воспользоваться эпидемией коронавируса для прикрытия своих преступлений и контрабанды.

Примечательно, что Тунис в отношении Ливии занимает двуличную позицию, преследуя только свои интересы. Тунис представляет голос запрещенной в России террористической организации «Братья-мусульмане»1, члены которой находятся в парламентской партии «Ан-Нахда». Экстремисты, как известно, оказывают поддержку бандформированиям ПНС, закрепившимся в Триполи. Наряду с этим власти Туниса делают все возможное, чтобы поддерживаемые ими радикалы не пересекали границу и оставались в Ливии.

Напомним, ранее стало известно о наступлении террористов ПНС на западе Ливии — им удалось захватить 8 городов, где вскоре были проведены показательные казни. Глава Высшего совета племен и ливийских городов Юга Али Мисбах Абу Сабиха заявил, что глава ПНС Файез Саррадж несет полную ответственность за эти военные преступления. Боевики, участвовавшие в захвате, разместили в соцсетях фото и видео, на которых видно их лица. Было установлено, что среди них оказались выходцы из различных террористических организаций, в том числе ИГ1 (запрещено в РФ), а также бандиты, занимающиеся похищением людей.

1 Организация запрещена на территории РФ.