Кремль отреагировал на критику мер РФ по борьбе с коронавирусом со стороны китайских СМИ

Москва, 15 апреля. Кремль не согласен с критикой китайской газеты Global Times, авторы которой назвали недостаточными меры, принимаемые в России для борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вряд ли мы можем согласиться с этой критикой. <…> Мы слышим, что сейчас ведется, скажем так, обмен критикой по коронавирусу между разными странами, которые, скажем так, как в пинг-понг играют. Мы считаем, что это дело неблагодарное», — подчеркнул он.

Также представитель Кремля отметил, что Россия выступает за объединение международных усилий в борьбе с распространением СOVID-19.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По последним данным, число заразившихся во всем мире превысило два миллиона.

По информации на 15 апреля, в России насчитывается 24490 заболевших. За минувшие сутки прирост составил 3388 случаев. За весь период наблюдений в нашей стране выздоровели 1986 человек с коронавирусом, скончались 198 пациентов. Как сообщает RT, за минувшие сутки из больниц выписали 292 пациента. у которых ранее выявили COVID-19.

Чтобы предотвратить распространение инфекции, во многих регионах РФ на апрель ввели режим самоизоляции. А в Москве, где зарегистрировано больше всего случаев, с 15 апреля начала действовать система спецпропусков, пишет Infox.ru.