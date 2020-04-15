Стало известно, как Благодатный огонь доставят в Россию, несмотря на коронавирус

Москва, 15 апреля. За Благодатным огнем на Святую Землю в этом году отправятся несколько руководителей и сотрудников Фонда Андрея Первозванного. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в Фонде.

Делегация будет ждать на борту самолета, когда лампады с Благодатным огнем доставят сотрудники российского посольства из Иерусалима в аэропорт Бен Гурион.

В Фонде Андрея Первозванного выразили благодарность российскому дипломатическому представительству в Израиле за то, что дипломаты пошли навстречу и оказали содействие в принесении Благодатного огня на борт самолета из России.

«Из Храма Гроба Господня епископ Иерусалимской Православной Церкви принесет Благодатный огонь к Яффским воротам Старого города, где будут ждать представители дипломатических миссий 10 государств, которые в сопровождении полиции доставят Благодатный огонь в аэропорт Бен Гурион Тель-Авива», — рассказал ФАН представитель Фонда Андрея Первозванного.

В Фонде отметили, что из-за режима самоизоляции в Москве традиционной встречи Благодатного огня в аэропорту не будет. Передача Благодатного огня в другие храмы будет возможна только после отмены режима самоизоляции. Церкви, в которых можно будет получить частицу Благодатного огня, будут названы позже.

Также стало известно, что Фонд Андрея Первозванного и телеканал НТВ проведут трансляцию из Храма Гроба Господня в Великую Субботу. Все желающие смогут в прямом эфире наблюдать за чудом схождения Благодатного огня.

Ранее митрополит Волоколамский Илларион заявил, что Пасхальная служба не будет менее праздничной из-за того, что Благодатный огонь не доставят на Пасху в каждый храм. На протяжении многих столетий Благодатный огонь доставлялся на русскую землю спустя месяцы после Пасхи.