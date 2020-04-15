В Совфеде сочли закон о фейках эффективным против вмешательства Запада на фоне пандемии

Ответственность за распространение заведомо ложной информации — действенная мера для нейтрализации информационно-психологических операций, которые Запад проводит против России в целях провоцирования паники и недоверия к власти на фоне пандемии коронавируса.

Об этом Федеральному агентству новостей заявил глава Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, комментируя итоги прошедшего 14 апреля заседания в высшей палате парламента.

«Мы приняли целый ряд нормативных актов, которые затрудняют распространение фейковых новостей, усиливая ответственность за них», — сообщил он, отвечая на вопрос о конкретных мерах противодействия иностранному вмешательству.

По словам собеседника ФАН, это оказалось очень действенной, результативной мерой.

«Мы не сидим сложа руки, мы работаем на опережение. Нам не нужно что-то делать в суете: видя угрозу, мы смогли своевременно на нее отреагировать. Это не значит, что больше вообще ничего не надо делать. С той стороны работают профессионалы, они тоже ищут любые лазейки», — отметил сенатор.

Коснувшись аналогий в американской нормативно-правовой базе, Климов напомнил, что в Соединенных Штатах есть закон PL 115-44 от 2 августа 2017 года — «О противодействии противникам США посредством санкций». В нем прямо написано о том, что необходимо закрыть для России все возможности для влияния на ситуацию в этой стране.

«Поэтому они будут продолжать этим заниматься. Они хорошо финансируют эту работу. И мы не должны в этой связи опускать руки и спокойно почивать на лаврах», — убежден глава Временной комиссии.

Атака дезинформаторов

Российские сенаторы провели 14 апреля в частично дистанционном формате заседание Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Как сообщает корреспондент ФАН, некоторые участники озвучили свое мнение удаленно и так же проголосовали за повестку. Такая практика применялась впервые. Несмотря на то, что мероприятие было публичным, общение сенаторов велось по защищенному каналу связи.

Мероприятие вел глава комиссии Андрей Климов. Он озвучил главную тему заседания — попытки извне повлиять на народное волеизъявление по поправкам в Конституцию РФ, а также внешние усилия, направленные на дестабилизацию обстановки в России в связи с эпидемией коронавируса.

Климов обратил внимание на то, что заокеанские «партнеры» России даже в условиях пандемии не прекращают вмешиваться во внутренние дела суверенных государств — не только России, но и многих других стран.

«Западные средства массовой дезинформации ведут работу по дискредитации сказанного президентом в связи поправками в конституцию, назвав происходящее в РФ беззаконием», — добавил он.

Больше всего Запад возмутило решение российского лидера убрать из Конституции РФ примат международного права над российским, уточнил Климов.

В самих США, активно борющихся за «демократию по всему миру», всегда, с самого момента их основания, действовал примат национального права над международным, напомнил глава комиссии. В этой стране, объяснил Климов, вердикты международных инстанций никогда не воспринимались как основание для принятия внутренних решений.

«Эти люди осуждают нас за то, что мы рассуждаем в той же логике. При этом для США решения международных судов остаются инструментом для вмешательства в дела других стран. Поэтому решение внести соответствующую поправку вызвало такую резкую реакцию Госдепа», — констатировал докладчик.

Андрей Климов привел несколько примеров подрывных действий западных СМИ, частично находящихся на государственном финансировании. В частности, «Радио Свобода» вскоре после объявления о предстоящем голосовании за поправки в основной закон утверждало, будто данная процедура не позволит выявить мнение российских граждан.

«Американские фарисеи даже здесь увидели нарушение норм народовластия! И это при том, что конституцию США принял так называемый «конвент», куда штаты отправили своих представителей — всего около 70 человек. Поправки также вносились без общенародного голосования! В США до сих пор нет прямых выборов. Но это их конституция, это их дело, а здесь — наша конституция и наше дело», — убежден член Совета Федерации.

Климов привел типичный пример манипуляции информацией со стороны западных СМИ.

«22 марта радиостанция «Голос Америки» вещало, что во многих городах РФ прошли акции против поправок в конституцию. Но фактом является то, что в нескольких городах прошли одиночные пикеты!» — рассказал сенатор.

Аналогичные вбросы произошли в те дни от радиостанции «Немецкая волна», ВВС, а также их младших партнеров из Прибалтики и с Украины, добавил глава Временной комиссии.

Страсти по коронавирусу

Отдельной темой для информационно-психологических манипуляций, по словам Андрея Климова, стала пандемия COVID-19.

«СМИ стран НАТО не только искажают правду, но и сеют панику. Так, «Голос Америки» пишет, что власти используют все способы, чтобы подавить распространение реальной информации, хотя у нас на официальных ресурсах информация выкладывается ежечасно, работает оперативный штаб. Таким образом «партнеры» отчаянно пытаются загрузить мозг встревоженных людей опасными вбросами», — констатировал Климов.

Кроме того, «Радио Свобода» разместила на главной странице своего сайта большой баннер с надписью «Страшные истории из московских больниц. Это российский Ухань», рассказал сенатор. Это было в тот день, когда в России умерли около 20 человек, а в США — около 2 тысяч. На тот момент масштаб эпидемии в Штатах уже превосходил китайский по летальности в семь раз.

«В самом Китае все чаще говорят, что COVID-19 туда попал от американцев. В Иране вчера заявили, что коронавирус — это биологические оружие», — сообщил Климов.

Несмотря на трагедию, разворачивающуюся в мире в связи с пандемией, Вашингтон категорически отказывается снимать с Ирана, Венесуэлы и Кубы свои незаконные санкции, добавил глава комиссии.

«Призывы проявить гуманизм американцы просто не слышат, а ведь ограничительные меры приносят страдания людям в этих странах, — подчеркнул сенатор. — Там реально умирают люди, потому что нет возможности купить оборудование и медикаменты. В США говорят, что санкции снимут только после смены политического режима в этих странах».

Как рассказал Климов, ряд политиков Запада видят в российской помощи Италии… оккупацию. Несмотря на то, что наши специалисты подвергаются реальному риску, их помощь преподносится как попытка расколоть ЕС.

«Отметился Google, удаливший обращение президента и наших врачей-вирусологов. Наша комиссия должна этим всерьез заняться», — заявил Андрей Климов.

Временная комиссия продолжит работать над международной конвенцией о предотвращении вмешательства во внутренние дела других стран, подытожил сенатор, передавая слова экспертам.

Эксперты: битва вирусов, кризис права и западная агентура

Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков начал свое выступление с констатации: в 2020 году слово «вирус» стало самый популярным в интернет-поисковиках.

«Коронавирус убивает вирус смысловой — вирус либерализма, — отметил эксперт. — Крах СССР и Восточного блока был событием сопоставимого масштаба, но и он затронул меньше людей. Более того, вирус одним скачком перепрыгнул крах доткомов и ипотечный кризис. В смысловом поле он попал в один ряд со Второй мировой — для тех, естественно, кто не видел ту войну. Потери США от коронавируса уже сопоставимы с потерями во Второй мировой войне».

Депутат Госдумы, президент Ассоциации юристов России Владимир Плигин обратил внимание на кризис международного права, который наложился на пандемию.

«Единая трагедия, к сожалению, пока не привела к решению одной из основных проблем: человечество не смогло договориться об обеспечении многих миллионов людей правом на жизнь и нормальное питание, — признал депутат. — До сих пор действует антигуманная практика санкций в отношении многих стран — Ирана, Кубы, Венесуэлы».

Россия, также находящаяся под западными санкциями, способна наладить нормальную жизнь, и об этом говорит вся практика последних дней, добавил Плигин. Но есть и такие страны, у которых нет финансовых, технических, научных и иных возможностей предотвратить гуманитарную катастрофу.

«Эти страны давно находятся под санкциями США, — напомнил парламентарий. — Трезвые голоса призывают к отмене санкцией или хотя бы к приостановлению санкционного режима — только это способно остановить негативные процессы. Кто-то считает, что санкции могут привести к изменению внутренней и внешней политики этих стран, забывая, что это ведет к трагедии».

Плигин убежден в необходимости международного акта о невмешательстве. Санкции и все, что с ними связано, являются фактическим вмешательством во внутренние дела государств, считает он.

«Необходимо подготовить международный правовой акт, который исключал бы вмешательство и воспитывал взаимное уважение стран, — уверен юрист. — Остановить действие существующих санкций и возможное нагнетание через дополнительное давление, о котором уже говорят западные деятели, — задача ближайшего будущего. Так мы можем достигнуть основной цели — спасения жизни многих и многих людей».

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин указал на американское финансирование некоторых русскоязычных СМИ. Он обратил внимание на работу спецслужб зарубежных стран на территории России.

«США, Британия и Франция работают в сегменте оголтелой антироссийской направленности, — отметил он. — При этом ряд стран-членов НАТО: Италия, Германия и другие — работают в формате «доброго полицейского», выстраивая отношения легально и собирая информацию. Предлагаю обратить внимание на работы официальных резидентур!»

Мухин уточнил, что имеет в виду американское посольство на Украине, являющееся, по его информации, агрегатором и координатором подрывной деятельности на территории РФ. Он напомнил про волну телефонных звонков о минировании объектов социальной сферы, прокатившейся по России.

Отдельно сенаторы коснулись темы анонимности в Интернете. Участники встречи оказались едины во мнении, что сетевая среда требует такого же регулирования, как море, воздух и космос. Сенатор Климов рассказал, как анонимы в день его рождения прислали ему угрозы расправы с ним и его близкими с описанием подробностей.

Участниками встречи было высказано предложение законодательно ограничить анонимность в российском сегменте Всемирной паутины.

Наглейшая ложь и расчет на доверчивых

После заседания Андрей Климов пообщался с прессой. Член Совфеда обратил внимание представителей СМИ на то, что его комиссия в своей работе получает информацию из самых разных источников, включая МИД, а также активно взаимодействует с экспертным сообществом и институтами гражданского общества. При этом информация, впоследствии официально предаваемая огласке от имени комиссии, проверяется по самым разным каналам.

«Все попытки критиков в чем-то нас уличить всегда заканчивались провалом. Потому что через какое-то время выяснялось, что озвученное нами соответствует действительности, — отметил он. — Просто мы не всегда можем открывать свои источники… То, о чем мы рассказали сегодня, — малая часть того, что мы уже накопили».

По словам сенатора, более полная, развернутая картина будет представлена в ежегодном докладе комиссии.

«И тогда многие истории, которые сейчас кажутся конспирологическими, окажутся рукотворными, причем со всем известными авторами», — сказал он.

Пока точно неизвестно, когда выйдет доклад. Скорее всего, к тому времени пандемия уже уйдет в историю, предположил глава комиссии.

Андрей Климов констатировал, что, к сожалению, в мире есть силы, которые, пользуясь пандемией, стараются «нагадить» России как можно больше.

«К сожалению, русофобствующая команда продолжает свою деструктивную работу», — констатировал он.

Член Совфеда привел пример того, как работает пропагандистская машина Запада. Берется некий автор, аффилированный с одним из западных СМИ. Его снабжают материалом для статьи, вышедший материал подхватывается, выдается за истину в последней инстанции и тиражируется в «космических масштабах».

«Как правило, это наглейшая ложь и полное лицемерие. Расчет, что это на кого-то подействует. К сожалению, находятся люди, которые множат эти панические настроения», — заметил Климов.

При этом в тех же США делаются заявления о том, что российское информагентство «Спутник» якобы нагоняет панику на весь американский народ. Хотя реально панику на американцев нагоняет то, что они видят своими глазами, в том числе в больницах, подчеркнул сенатор. В России же люди, которым пытаются навязать панику, как правило, выглядывают в окно и понимают, что эти вбросы не соответствуют действительности, подытожил глава Временной комиссии Совфеда.