Баранец уверен в способности России противостоять глобалистским амбициям США

Москва, 15 апреля. США увеличивают траты на СМИ и антироссийскую пропаганду из-за страха перед РФ, уверен военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

Госдеп США, согласно отчету Белого дома за 2018 год, выделил 2,7 миллиарда рублей на антироссийскую пропаганду и усиление влияния в РФ.

Как объяснил Баранец, американская идеологическая машина набирает обороты, поскольку Вашингтон понял, что мечта об однополярном мире не сбылась, а Америка не стала самой первой державой в мире.

«Иными словами, политики в США начинают осознавать, что существуют и другие страны, способные все больше противостоять американскому глобалистскому мышлению. Это прежде всего Российская Федерация и Китай», — цитирует его «Экономика Сегодня».

Амбициозные США осознали, что Россия не может стать трофеем, и усилили пропагандистскую деятельность, добавил Баранец. По его словам, Вашингтон тратит огромные средства на разработку стратегии, в рамках которой пытается оказать влияние на россиян.

Используются для этого самые разные инструменты, в числе которых и СМИ. К примеру, «Радио Свобода» и «Голос Америки», на финансирование которых Америка тратит колоссальные средства. Эти издания — основные рупоры антироссийской пропаганды Запада, вещающие на русском языке по лекалам Госдепартамента США. Подробнее — в Классификаторе СМИ.

Внимательно прислушивается к фейкам таких изданий оппозиция, которая воспринимает каждую публикацию как манифест.

Кроме того, в России по указке США работают организации, замаскированные под неправительственные. Они направлены против российской политики.

«Следят за работой проплаченных организаций представители американской разведки, которые активно выискивают оппозиционно настроенных россиян и подкупают их для того, чтобы они выходили на улицы и протестовали», — объяснил Баранец.

Эксперт констатировал, что США боятся усиления защиты от идеологических нападок Вашингтона, поэтому так старательно ведут пропагандистскую линию, прикрываясь вымышленным «агрессивным» настроением России.

Ранее в Совете Федерации прошло заседание, в ходе которого был принят целый ряд нормативных актов, затрудняющих распространение фейковых новостей. Как отметил сенатор Андрей Климов, ответственность за распространение заведомо ложной информации — действенная мера для нейтрализации информационно-психологических операций, которые Запад проводит против России в целях провоцирования паники и недоверия к власти.