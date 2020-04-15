LIVE: Аэробика и гимнастика в Медиагруппе «Патриот»

Семейная пара тренеров Кирилл и Анастасия Парамоновы продолжат показывать, как поддерживать себя в форме дома. Свои комментарии по домашним упражнениям даст неоднократный призер «Гонки героев» тренер Алексей Сибилев.

Рубрика «Аэробика и гимнастика» поможет каждому зрителю правильно заниматься спортом в домашних условиях. Спортивные залы закрыты, но это не значит, что спорт должен исчезнуть из нашей жизни! Мы надеемся, что традиция домашних упражнений останется с вами и после снятия ограничительных мер, вызванных коронавирусом.