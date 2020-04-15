Песков не стал комментировать решение о переносе на осень Дня окончания Второй мировой

Москва, 15 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать перенос на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны. Как уточнил представитель Кремля, депутаты Государственной думы РФ, принимавшие этот закон, смогут прокомментировать данное решение.

«Думаю, именно туда нужно адресовать свои вопросы», — подчеркнул Песков при общении с журналистами.

Напомним, соответствующий закон 14 апреля приняла Госдума. Согласно изменениям, днем окончания Второй мировой войны будет считаться 3 сентября. Действующая дата упраздняется. Корреспонденту ФАН удалось пообщаться с одним из авторов поправок в закон — первым зампредом комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Григорием Карасиным, который пояснил, что в юбилейный год 75-летия Великой Победы необходимо «восстановить историческую справедливость для наших ветеранов и фронтовиков».

Он напомнил, что 3 сентября 1945 года указом президиума Верховного совета СССР было объявлено днем победы над Японией. Сенатор уверен, что внесение поправок — это оптимальный вариант, чтобы отдать должное 1,8 млн людей, которые были награждены медалью за победу над Японией.

Напомним, 2 сентября 1945 года Япония, участвовавшая во Второй мировой войне на стороне Германии, подписала Акт о безоговорочной капитуляции и приняла условия Потсдамской декларации. Согласно данному документу, Южные Курилы — острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — перешли СССР.