Фантаст Лукьяненко возлагает большие надежды на новую экранизацию «Дюны» Вильнева

Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко выразил надежду, что режиссеру Дени Вильневу удастся передать дух и атмосферу романа Френка Герберта «Дюна».

Ранее издание Vanity Fair сообщило, что создатели фильма выложили в Интернет первые кадры экранизации знаменитого произведения с Тимоти Шаламе в роли главного героя романа — Пола Атрейдеса. На опубликованном снимке герой идет по пустыне на своей родной планете Каладан.

«Для меня интереснее всего то, что в истории такого масштаба и с таким количеством подробностей о строительстве миров главный герой — отрицательный персонаж», — сообщил актер в интервью Vanity Fair.

Комментируя появление первых кадров, известный российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко выразил надежду, что «Вильневу все же удастся передать дух и атмосферу знаменитого романа».

«Он [Вильнев], разумеется, очень сильный режиссер, бесспорно. Но тут у него есть серьезный соперник — знаменитый фильм, первая экранизация «Дюны» от 1984 года, которая остается классической и, конечно же, все будут сравнивать. И тут, на самом деле, не помогут супер-спецэффекты, все равно все будут сравнивать дух, настроение, которые в первом фильме были прекрасно переданы. Но я думаю, что получится. Потому что там действительно звездный состав, и есть ощущение, что эти люди собрались не просто заработать много денег, хотя, я надеюсь, у них это тоже получится, но еще и экранизировать вещь, которую все мы любим», — говорит писатель.

Помимо Шаламе, в новой экранизации «Дюны» заняты актеры Зендая, Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем, а также Шэрон Дункан-Брюстер. Внушает также оптимизм успешная работа режиссера Вильнева над продолжением «Бегущего по лезвию», который, пусть и не окупился в прокате, тем не менее снискал популярность в кругу фанатов серии.

«Скажу честно — я от второго фильма [«Бегущий по лезвию»] ничего не ждал и, если бы меня не позвали на премьеру, то, наверно, даже не пошел бы в кинотеатр. Но, к моему удивлению, там тоже была на современном уровне передана атмосфера первого фильма, получилось вполне достойное продолжение, хорошая вещь. Здесь (в случае с «Дюной». — Прим. ФАН) все же не продолжение, а новая версия, и мы посмотрим, многие вещи в свое время невозможно было сделать, не мог Линч их экранизировать просто в силу того, что технические возможности не позволяли. Все же знают забавный факт, что знаменитые черви Арракиса отображались презервативами, которые надувались через тонкие трубки», — продолжает Сергей Лукьяненко.

Сейчас же у режиссера есть все технические возможности для визуального отображения мира «Дюны», а это, по словам писателя, означает, что Вильнев должен сделать упор на создание правильной атмосферы и достойного сценария.

«Если современные технологии будут поддержаны хорошей актерской игрой, хорошим сценарием, то мы получим действительно второе прекрасное прочтение великого романа. А «Дюна» — это, безусловно, одно из знаковых произведений фантастики, и книга, и фильм — это большие вехи в истории фантастического кинематографа. Так что я жду этот фильм», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, «Дюна» — научно-фантастический роман американского писателя Фрэнка Герберта, опубликованный в 1963-1965 годах в виде серии глав в журнале Analog Science Fiction and Fact. Произведение вышло отдельной книгой в 1965 году. «Дюна» рассказывает историю молодого аристократа по имени Пол Атрейдес, чья семья получает в управление планету Арракис.