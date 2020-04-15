Кремль объяснил слова Путина о ресурсах армии в борьбе с коронавирусом

Москва, 15 апреля. Президент РФ Владимир Путин, говоря о ресурсах армии в борьбе с коронавирусом, имел в виду врачей, а не солдат в помощь полиции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля объяснил слова главы государства о том, что необходимо учитывать опыт медиков Минобороны РФ, которые работают в Италии и помогают в борьбе с коронавирусом. Путин добавил, что в случае необходимости должны быть задействованы силы МО РФ.

Песков пояснил, что речь шла о медицинских специалистах МО РФ, которые могут быть привлечены в случае необходимости.

«Наши военные специалисты наработали уже большой опыт в борьбе с коронавирусом, в том числе международный опыт, они работали и продолжают работать в горячих точках, и, конечно, этот бесценный опыт может быть применен там, где это потребуется», — добавил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что пока никаких решений о привлечении медицинских специалистов МО РФ не озвучивалось и не принималось.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-2019 во всем мире. Число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 24490. За сутки в РФ выявлено 3388 новых случаев заражения коронавирусом в 65 регионах.