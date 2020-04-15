Кремль поддержит инициативу ООН о прекращении огня во всем мире

Москва, 15 апреля. Кремль сделает заявление по инициативе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о всемирном прекращении огня ради борьбы с пандемией коронавируса как только российские дипломаты проработают этот вопрос, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Инициативу ООН уже поддержали все остальные постоянные члены Совета Безопасности: председатель Китая Си Цзиньпин, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Ранее Владимир Путин призвал мировое сообщество объединить усилия в борьбе с пандемией. По его словам, только так можно эффективно противостоять распространению опасной инфекции. Президент отметил, что именно такие коллективные подходы Москва продвигает на всех многосторонних площадках: и в ООН, и в «Группе двадцати», и в СНГ.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Инфекция быстро распространилась за пределы Китая и охватила уже практически все страны мира. Ее жертвами стали свыше 126 тысяч человек, заразились более двух миллионов.

Сильнее всего пострадали в Европе Италия, Испания, Германия и Франция, а за ее пределами — США, где президент Дональд Трамп впервые за всю историю страны объявил во всех 50 штатах положение «масштабного бедствия».

В середине марта Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию с коронавирусом пандемией. На сегодняшний день число зараженных превысило два миллиона человек, 486 тысяч человек выздоровели. От коронавируса во всем мире погибли 126 тысяч человек.

Число заболевших коронавирусной инфекцией в России за последние сутки выросло более чем на три тысячи и достигло отметки в свыше 24 тысяч человек в 84 регионах.