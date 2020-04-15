Песков назвал ерундой статью NYT о «дезинформации» РФ по вопросу здравоохранения

Москва, 15 апреля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ерундой статью New York Times, посвященную якобы «дезинформации» со стороны России по ситуации в здравоохранении.

Американская газета ранее выпустила материал, в котором заявила, что Россия якобы «организовала систему дезинформации» относительно вопроса здравоохранения. Авторы статьи утверждают, что эта система «способствует распространению опасных заболеваний», в том числе коронавируса, Эболы и других​​​.

Песков подчеркнул, что подобные низкопробные публикации не заслуживают никакой реакции.

«Очень жаль, что такие, скажем так, солидные уважаемые издания все больше и больше публикуют подобной ерунды», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, что газету New York Times неоднократно критиковали, в том числе президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома называл издание позором журналистики и указывал на наличие в нем фейковых новостей.

Коронавирусная инфекция, вспышка которой произошла в КНР в конце прошлого года, охватила практически весь мир. Жертвами COVID-19 стали более 127 тысяч человек, около двух миллионов заболели.

США стали крупнейшим очагом распространения инфекции. Трамп впервые за всю историю страны объявил во всех 50 штатах положение «масштабного бедствия». Согласно последней информации, число заболевших превысило отметку в 600 тысяч человек, более 26 тысяч пациентов скончались.

Более 30 стран обратились к России за помощью в борьбе с коронавирусом. Москва откликнулась и уже отправила гуманитарные грузы и специалистов в Италию, США и Сербию.