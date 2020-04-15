Кремль оценил работу полиции по проверке пропусков в Москве

Москва, 15 апреля. В Кремле не считают, что московская полиция не справляется с проверкой пропусков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал пробки и очереди в Москве в первый день после введения пропусков. По словам представителя Кремля, наказания для московских чиновников и силовиков за непреднамеренное создание скопления людей при проверке пропусков не предусматривается.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что наказание возможно, если будут создаваться преднамеренные затруднения.

«В случае, если будут создаваться какие-то преднамеренные затруднения, то безусловно … Но говорить о том, что это кому-то в голову может прийти, мне кажется, не приходится», — заявил Песков.

Представитель Кремля объяснил введение пропускного режима недисциплинированностью жителей. Цель введения пропусков – обеспечить режим самоизоляции, который позволит выйти на плато, а затем перейти к спаду эпидемиологической угрозы.

Песков добавил, что рано делать выводы по итогам первого утра после введения пропусков. Он отметил, что трудности в передвижении по городу и с проверкой пропусков возможны, необходимо наработать алгоритм действий.

«Существует задача обеспечения пропускного режима, вторая задача — сделать это так, чтобы минимизировать проблемы, которые возникают», — объяснил Песков.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-2019 во всем мире. Число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 24490. За сутки в РФ выявлено 3388 новых случаев заражения коронавирусом в 65 регионах.