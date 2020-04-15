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Вопрос стоимости российского газа в ЕАЭС проработают на экспертном уровне

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Вопрос стоимости российского газа в ЕАЭС проработают на экспертном уровне

Москва, 15 апреля. Вопрос стоимости российского газа в Евразийском экономическом совете (ЕАЭС) будет прорабатываться на экспертном уровне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это вопрос для проговора на экспертном уровне в ЕАЭС. Вопрос поставлен в рамках ЕАЭС, он может ставиться. Он будет прорабатываться», — сказал представитель Кремля, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о необходимости введения более гибких цен на газ в период пандемии коронавируса.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял участие в совещании членов Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в формате видеоконференции. В ходе встречи глава государства заявил о необходимости принять экстраординарные меры в борьбе с COVID-19.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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