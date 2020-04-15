Путин обратится к россиянам перед совещанием с правительством

Москва, 15 апреля. Президент РФ Владимир Путин в среду обратится к россиянам в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем выступления президента в начале этого совещания», — сказал представитель Кремля.

Глава российского государства в очередной раз выступит перед соотечественникам из-за ситуации с коронавирусом. В конце марта российский лидер, обращаясь к россиянам, объявил с 30 марта по 5 апреля о нерабочей неделе, через неделю он продлил ее до конца текущего месяца.

Путин в ходе своего обращения также рассказал о мерах поддержки россиян и представителей бизнеса, которые пострадали из-за пандемии коронавируса.

Российский лидер, комментируя ситуацию с коронавирусом в России, заявил, что она сложная. Выступая накануне на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции, он призвал принять экстраординарные меры для остановки распространения смертоносного вируса.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на сегодняшний день в России зарегистрировано свыше 24 тысяч случаев заражения. Почти две тысячи пациентов вылечились от коронавируса, 198 человек скончались от инфекции, напомнила «Газета.ру».