Вадим Манукян: Как «пламенная оппозиционерка» Шевченко подписалась на «Открытку» Ходорковского

В России возбуждено уже несколько уголовных дел по статье 284.1 УК РФ («Осуществление деятельности организации, признанной на территории РФ нежелательной»). Дела о сотрудничестве с иностранной неправительственной организацией Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») (Великобритания), лидером которой является беглый олигарх Михаил Ходорковский, возбуждены в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге и Тюмени. Фигуранты дел настаивают и всячески продвигают в массы идею, что никакого отношения к британской организации они не имеют, а являются участниками российской политической силы, которая просто имеет сходное название.

В ближайшее время начнется рассмотрение по существу дела Анастасии Шевченко, регионального координатора ОСД «Открытая Россия» (Великобритания) в Ростовской области, члена федерального совета иностранной неправительственной организации Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») (Великобритания) в Ростове-на-Дону.

Колумнист Федерального агентства новостей, блогер Вадим Манукян провел собственное расследование и получил неопровержимые доказательства активного взаимодействия с Михаилом Ходорковским представителей «Открытой России», которые осуществляют свою деятельность на территории РФ, а также об их финансовых потоках, поступающих из-за рубежа. Этим материалом Манукян начинает серию публикаций, главной целью которых является донести правду о деятельности «Открытой России» (Великобритания) в России.

Ходорковский и «пламенная оппозиционерка». Колонка Вадима Манукяна

Анастасия Шевченко родилась в Бурятии, в поселке Джидда, Джиддинского района. Там же закончила среднюю школу в 1996 году. Зачем тяга к иностранным языкам привела ее на факультет иностранных языков Бурятского государственного университета, а именно — на французское отделение. А уже в 2003 году она завершила обучение на заочном отделении французской филологии Евразийского лингвистического института Московского государственного лингвистического университета.

Думаю, жажда прославиться впервые у нее появилась в 2006 году. С этого времени и по 2009 год она была заведующей отделом телевидения в редакции газеты «Заря» в станице Егорлыкская Ростовской области. Там она пыталась освещать политику, делать острые репортажи. Но продержалась на этой должности Шевченко недолго. В 2009 году она стала старшим инспектором избирательной комиссии в Егорлыкском районе Ростовской области. В 2010-м — приняла решение уйти в коммерческую компанию на должность помощника директора.

Тогда же начались ее первые шаги в политике. Она вступила в КПРФ, но долго там продержаться не смогла. Впоследствии вместе с семьей перебралась в Ростов-на-Дону и работала в немецкой компании, которая занималась производством электронного испытательного оборудования. Штаб-квартира этой компании была в Мюнхене.

В оппозицию Анастасия Шевченко попала в 2014 году, а именно — вступила в «Партию прогресса». В 2015 году она стала активисткой скандально известного движения «Весна». Выходила в поддержку (осужденного за терроризм, а затем помилованного) Олега Сенцова. После убийства политика Бориса Немцова оппозиционерка организовала «Марш Немцова».

Вместе с коллегой по оппозиционной деятельности, ныне живущей между Киевом и Минском Яной Гончаровой, Анастасия Шевченко ездила в Донецк Ростовской области поддерживать Надежду Савченко (украинскую военнослужащую, признанную виновной в убийстве двух россиян, а затем помилованную). В конце 2015 года Шевченко и Гончарова стали сопредседателями региональной ячейки «Солидарности».

В «объятия» Ходорковского

Свои первые шаги в «Открытой России» (Великобритания), движении Михаила Ходорковского, Анастасия Шевченко начала делать в январе 2017 года. Из Москвы в Ростов-на-Дону приехали «высокие гости», и на выездном заседании Анастасию избрали региональным координатором ОСД «Открытая Россия» (Великобритания) в Ростовской области.

Новый контрольный приезд представителя Ходорковского был в марте того же года. С этого времени у Шевченко постепенно начался карьерный рост в «Открытой России». В марте 2018 года она стала членом федерального совета иностранной неправительственной организации Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») (Великобритания). Головокружительная карьера, не правда ли? Эту информацию мне подтвердили Алексей Шильченко и Сергей Рулев, но о них позже.

Однако возникла небольшая неувязочка. В апреле 2017 года организация Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») (Великобритания) была признана нежелательной. Напомню, в законодательстве за РФ за сотрудничество с такими организациями предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

Однако, не считаясь с этим, Анастасия Шевченко, похоже, решила, что пришло время действовать и доказать всем, что в «Открытке» она человек не случайный. Для этого ей пришлось создать себе имидж «пламенной оппозиционерки» и уже в этой роли организовывать протестные акции и политические круглые столы. Однако некоторые граждане, которые дружат с законом, обратили внимание, что ее политическая деятельность уже вошла в прямое противоречие с законодательством РФ.

Разоблачение

Активист общественной организации «Национально-освободительное движение» (НОД) Алексей Шильченко давно наблюдает за деятельностью представителей так называемой внесистемной оппозиции. Мы с ним пересекались на различных мероприятиях в 2017 году. Шильченко всегда настаивал, что «Открытая Россия» инспирирует протестных выступления и сознательно дестабилизирует внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Кроме того, Алексей пришел к выводу, что руководство деятельностью «Открытки» на территории Российской Федерации осуществляется лично Михаилом Ходорковским, а финансируется эта деятельность через иностранные фонды. Очень удобно, не правда ли?!

На схеме финансирования «Открытой России» я подробнее остановлюсь в следующих материалах. Моя цель: доказать, что никакой локальной и «независимой» от Ходорковского «Открытой России» в нашей стране просто нет.

Благодаря бдительности Шильченко, одну из своих «административок» по 20.33 КоАП РФ «за участие на территории Российской Федерации в деятельности нежелательной организации ОСД «Открытая Россия» (Великобритания)» Анастасия Шевченко заработала во время дебатов, которые проводились 8 октября 2017 года в таганрогском «Ресто-клубе «Октябрь». Анастасия там была в статусе координатора регионального отделения ОСД «Открытая России» (Великобритания).

Второе административное наказание по этой же статье, как рассказывал Шильченко, ей принесло участие в Школе «Открытые выборы». Это мероприятие проходило 29 апреля 2018 года в Ростове-на-Дону в конференц-зале БЦ «Ростовский».

И тут бдительность общественника оказалась нелишней. На самом мероприятии Шильченко не присуствовал, а информацию о нем получил из Facebook. Однако, похоже, Анастасия Шевченко эти сигналы не уловила. Ведь дальнейшая деятельность в этом направлении не сулила ей ничего, кроме возбуждения уголовного дела, но она, увы, выбрала именно этот путь.

Шевченко ушла из немецкой компании. Совершила поездку в Прагу отнюдь не только в туристических целях: с 23 по 25 ноября она приняла там участие в конференции ОСД «Открытая Россия» (Великобритания). Об этом мероприятии тоже упоминал Шильченко.

Насколько я знаю, всему виной определенные финансовые стимулы, которые через западные фонды Анастасии Шевченко поступали непосредственно от Ходорковского. Возможно, именно эти «стимулы» мешали Анастасии рационально мыслить. Впрочем, не ей одной. Но об этом в одном из следующих материалов.

Свидетель обвинения

Однако «внесистемщики» весь свой гнев обратили на блогера Сергея Рулева, когда узнали, что он дал свидетельские показания против Анастасии Шевченко. Надо сказать, Рулев, с которым мы тоже общались на эту тему, знает Шевченко достаточно давно. Он утверждает, что первая их встреча произошла еще в далеком 2015 году.

Напомню, ролики Сергея были очень популярны в Интернете во времена, когда он снимал бесчинства «майданщиков» в Киеве в 2013—2014 годах. Его ролик «Топаз, дай команду» набрал миллионы просмотров, но для него самого это чуть не завершилось трагедией.

Перед тем, как он принял окончательное решение переехать в Россию к своей родне, его пытали на Майдане, чему есть видеодоказательства, об этом был даже снят телевизионный сюжет. После этого у Рулева выработался устойчивый иммунитет к «майданщикам», и теперь он близко к сердцу принимает все, что связано с антигосударственными планами и действиями.

Вот и к Анастасии Шевченко он долго присматривался, изучал ее деятельность. Сергей в свое время даже зарегистрировался в пресс-службе «Открытки», чтобы получать из первых рук информацию о деятельности этой организации в Ростове-на-Дону. Это ему позволило убедиться, что никакой другой «Открытой России», кроме той, которой руководит Ходорковский, в принципе не существует.

Что касается Анастасии Шевченко, то Рулев ее снимал на видео на учредительном мероприятии (конференции) ОСД «Открытая Россия» (Великобритания) в гостинице «Эрмитаж». Он также побывал на мероприятии под названием «Открытые выборы» (Великобритания), которое проводилось ОСД «Открытая Россия» (Великобритания).

Как Ходорковский погубил «пламенную оппозиционерку»

Как видите, путь Анастасии Шевченко к Михаилу Ходорковскому был тернистым и в конечном итого сделал ее фигуранткой уголовного дела. Однажды в публичных комментариях в Facebook мы схлестнулись с Ходорковским. Я обратил его внимание на дело Анастасии Шевченко, на другие похожие дела и спросил: не гложет ли его совесть. Ведь в беде оказались люди, действующие под его руководством и по его наущению. На что Михаил Борисович нашел простой ответ: дескать, люди сами выбирают, как им жить.

Я нашел, что ему припомнить. Ведь именно он послал журналистов в ЦАР, которые не сообщили о цели своей поездки, а значит — поехали туда на верную гибель. Это Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Я задал Ходорковскому вопрос: возможно, как жить, у людей выбор есть, но был ли у этих журналистов выбор, как умереть? Ответа от Михаила Борисовича не последовало.

Конечно, Анастасия Шевченко могла в любой момент покинуть организацию Ходорковского. В конце 2017 года она даже предприняла попытку сменить работодателя, когда возглавила штаб Ксении Собчак в Ростове-на-Дону. Мы виделись с Анастасией 29 ноября 2017 года, в день приезда Собчак на открытие собственного штаба в Ростове-на-Дону.

В этот день я задал Шевченко вопрос: какие у нее планы на будущее? Останется ли она в пуле Собчак, уйдет ли из «Открытой России»? Она сказала, что все зависит от итогов выборов и результатов Собчак. Эти результаты оказались в итоге очень слабыми, за Собчак проголосовало около одного процента избирателей, фактически — это статистическая погрешность.

Еще до провальных для Собчак выборов Анастасия говорила, что не хочет оставаться в «Открытке» и, скорее всего, на следующем съезде будет ставить вопрос о своем выходе из организации. В итоге Шевченко этого сделать так и не решилась, ей предложили повышение, и все пришло к тому, что она имеет сегодня. Домашний арест и перспектива получить шесть лет лишения свободы. Такова цена неправильного выбора.

Как говорится, продолжение следует.