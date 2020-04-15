Врач рассказал, при каких симптомах коронавируса нужно вызывать скорую

Москва, 15 апреля. Простудное или вирусное заболевание в легкой форме лучше всего лечить дома, скорую следует вызывать лишь при появлении одышки, заявил главный врач подмосковной Ильинской больницы Алексей Живов.

«Для легких пациентов попадать в больницу – не всегда хорошая идея. Если симптомы выражены в небольшой степени, лучше оставаться дома: принимать парацетамол, обильное питье, витамины C и D», — отметил врач.

Живов также напомнил, что эффективность бытовых иммуномодулирующих препаратов пока не доказана. Врач назвал симптомы, при которых следует вызвать скорую.

«Опасная ситуация наступает, если усиливается одышка. Тогда нужно вызывать скорую и лечь на живот – так легче дышать», — рассказал он.

Кроме того, врач назвал основные симптомы коронавируса. Живов рекомендовал обращаться к врачам при появлении сухого кашля, повышении температуры выше 38,5 градуса, появлении мышечных болей и мышечной слабости, тошноты, рвоты и диареи, а также при нарушении вкуса и обоняния.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-2019 во всем мире. По данным на 15 апреля, в мире достигло 2 млн человек заразились коронавирусом. Число погибших превысило 126 тысяч человек.

Число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 24490. За сутки в РФ выявлено 3388 новых случаев заражения коронавирусом в 65 регионах.