Путин назвал самый чувствительный удар для российских компаний

Москва, 15 апреля. Президент России Владимир Путин назвал чувствительным ударом для иностранных и российских компаний сокращение спроса, выступая на совещании по экономическим вопросам. По его словам, объем розничной торговли упал на 35%.

«Самая чувствительная проблема для компаний — и у нас, и в других странах — это сокращение спроса. Так, объем розничной торговли, розничных продаж в России в апреле снизился более чем на 35%», — сказал российский лидер.

По его мнению, это говорит о том насколько резко, практически одномоментно сжался рынок.

«Для многих предприятий это действительно сильное потрясение», — констатировал глава российского государства.

На встрече в режиме видеоконференции российский президент предложил обсудить положение дел в экономике, назвав сложившуюся ситуацию необычной. В связи с этим Путин призвал посмотреть и проанализировать тенденции, которые появились в экономике в последние недели, а также поговорить о прогнозах по дальнейшему развитию ситуации в стране.

Коронавирусная инфекция, первые случаи заражения которой были зарегистрированы в конце прошлого года в китайском городе Ухань, распространилась по всему миру. На сегодняшний день в России выявили свыше 24 тысяч случаев заражения, почти две тысячи человек выздоровели, порядка 200 пациентов умерли от коронавируса, напомнила «Газета.ру».